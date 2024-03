Le futur stylet Apple Pencil permettrait d’écrire sur autre chose qu’un iPad

La prochaine génération de stylet Apple Pencil serait compatible avec l'Apple Vision Pro. Une manière pour l'accessoire de s'émanciper de l'iPad, mais aussi de débloquer de potentiels nouveaux usages grâce à la réalité augmentée.

Une rumeur émanant des sources de deux médias bien connus laisse entendre qu’Apple travaillerait au lancement d’un nouveau stylet Apple Pencil. Il aurait pour particularité d’être compatible avec le casque de réalité mixte Apple Vision Pro, lancé aux États-Unis début février, et attendu en Chine (mais aussi sur d’autres marchés) d’ici à quelques mois.

C’est en tout cas ce que rapportent conjointement MacRumors et GSMArena, qui citent l’un comme l’autre des sources « ayant connaissance du dossier ». En l’occurrence, ce nouveau stylet ne serait pas dédié spécifiquement au Vision Pro. Il serait en effet conçu pour fonctionner avec la prochaine génération d’iPad (Apple doit en effet lancer de nouveaux iPad Pro OLED et au moins un nouvel iPad Air), mais pourrait aussi être utilisé en réalité augmentée avec le casque du géant de Cupertino pour « transformer littéralement l’environnement en canvas pour le stylet ».

Tracer sur tout et n’importe quoi ? Pas vraiment… (et heureusement)

Attrayant sur le papier (sans mauvais jeu de mots), le concept pourrait toutefois virer au désastre s’il n’est pas suffisamment bien pensé… et s’il n’est pas circonscrit à des contextes d’utilisation bien particuliers. On apprend qu’en la matière, Apple limiterait l’usage du stylet sur son Vision Pro à certaines applications (comme Freeform ou Pixelmator, par exemple) et à des surfaces bien spécifiques pour tracer et dessiner avec l’Apple Pencil (un bureau ou une table, notamment).

Pour mettre en place cette compatibilité sur le plan logiciel, Apple aurait également une mise à jour de visionOS dans les tuyaux. On ignore toutefois quelle version du système pourrait contenir cette prise en charge.

« La première version bêta de visionOS 1.2 sera probablement mise à la disposition des développeurs dès cette semaine, et Apple devrait annoncer visionOS 2 lors de sa conférence annuelle des développeurs WWDC en juin », rappelle MacRumors. En l’état, et si le support d’un nouveau stylet Apple Pencil est bien d’actualité sur le Vision Pro, l’une ou l’autre de ces deux versions pourrait être l’heureuse élue.

Reste qu’à cette heure, Apple n’a rien confirmé de la sorte. Il faut donc rester prudent vis-à-vis à cette rumeur. Nous en saurons probablement plus dans les prochaines semaines, ou alors début juin lors de la WWDC… dont la date a été officialisée il y a quelques heures.