N’achetez plus d’iPad Air, iPad Pro ou de MacBook Air

Apple se prépare au lancement d'une nouvelle génération de MacBook et d'iPad au printemps. La firme devrait dévoiler ses nouveautés dans quelques semaines.

Le début d’année semble bien être le rendez-vous du MacBook chez Apple. En 2023, la firme avait lancé sur le marché ses MacBook Pro M2 Pro et M2 Max dès le mois de janvier. Ils ont été renouvelés quelques mois plus tard par la génération M3 Pro et M3 Max. Désormais c’est la nouvelle gamme de MacBook à un prix plus accessible que nous attendons.

D’après le journaliste Mark Gurman pour Bloomberg, l’attente touche à sa fin.

Vers un lancement en mars

Le journaliste indique que la production est bien lancée pour un lancement commercial prévu à la fin du mois de mars. Au programme :

Apple MacBook Air M3 13 et 15 pouces

un nouvel iPad Air et un iPad Air à l’écran plus grand

une nouvelle génération d’iPad Pro

C’est donc un programme très chargé que prévoit Apple pour son événement du printemps. À cela, il faut ajouter des changements au niveau des accessoires, avec un nouveau Magic Keyboard et un nouvel Apple Pencil.

Il ne faut pas s’attendre à de grandes nouveautés pour les MacBook Air. Le design du PC portable a été revu pour la génération M2 et devrait donc être conservé pour quelques générations. Le passage à la puce M3 devrait proposer un meilleur niveau de performance à autonomie égale, en particulier les performances graphiques, et l’arrivée du décodage matériel AV1 notamment.

D’après les rumeurs, ce serait surtout les iPad Air et iPad Pro qui devraient être les stars du printemps. Le premier aurait le droit pour la première fois à une déclinaison XXL. Pour l’iPad Pro, on parle surtout d’un passage très marquant à une technologie Oled pour l’affichage. Reste à voir quelle sera la nouvelle grille tarifaire proposée par Apple. Il n’est pas toujours simple de s’y retrouver avec la gamme d’iPad.

N’achetez plus

Apple devrait donc lancer une nouvelle gamme de machines dans moins de deux semaines. Soyons claires, cette rumeur venant d’une source plutôt sérieuse nous fait désormais déconseiller l’achat d’un MacBook Air, d’un iPad Air ou d’un iPad Pro sous leur forme actuelle. Évidemment, si vous trouvez un excellent bon plan, foncez, mais gardez à l’esprit qu’une nouvelle famille plus performante arrive dans les semaines à venir.