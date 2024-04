Apple Pencil : un nouveau geste arrive avec iPadOS 17.5

Une nouvelle gestuelle ferait son apparition dans iPad OS 17.5. Une fonction qui passerait forcément par la sortie d'un quatrième Apple Pencil.

Trois générations d’Apple Pencil cohabitent actuellement. La dernière en date, le modèle USB-C, est la moins chère, mais la moins complète aussi. Le meilleur, c’est l’Apple Pencil 2, mais il date déjà de 2018. Six ans, c’est long pour un produit tech. Aussi est-il tout à fait plausible qu’Apple ait dans ses cartons un Apple Pencil 3.

Et 9to5Mac pense la même chose après avoir scruté le code d’iPadOS 17.5 beta. Disponible depuis mardi pour les développeurs, il y est fait référence à un nouveau geste. Jusqu’alors, l’Apple Pencil 2 ne comprend que le double appui rapide sur sa surface qui permet généralement de basculer entre deux outils dans certaines applications comme Shapr3D ou Lightroom.

Un capteur de pression

La bêta d’iPadOS 17.5 évoque un dispositif sensible à la pression, capteur dont ne dispose pas l’Apple Pencil 2. Il s’agirait donc forcément d’une nouvelle itération de ce stylet. Pour enfoncer le clou, on relève aussi que l’Apple Pencil apparaît dans l’application Localiser d’Apple alors que tous les modèles actuellement commercialisés sont incompatibles avec celle-ci. Ce serait une bonne chose d’ailleurs pour tous les étourdis qui n’accrochent pas toujours leur Pencil à leur iPad. Ajoutons qu’une autre rumeur évoque une possible compatibilité de l’Apple Pencil 3 avec le Vision Pro, le très onéreux casque de réalité mixte d’Apple.

D’après le bien informé Mark Gurman, Apple pourrait présenter ses nouveaux iPad début mai lors d’un évènement dédié, en marge de la WWDC 2024. Selon ses sources, on y découvrirait un iPad Air doté d’un écran Oled de 12,9 pouces. Pas d’évolution d’écran sur l’iPad Pro, mais l’ajout de la puce M3 alors que l’iPad Air tournerait sur une M2.