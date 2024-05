Vers un iPhone pliant ? Apple aurait signé un accord avec Samsung

Apple aurait réussi à trouver un accord avec Samsung Display pour la livraison de dalles Oled pliantes vouées à la commercialisation d'un futur modèle pliant. Cette information intervient après la publication d'un document laissant entendre qu'Apple travaille toujours activement sur ce projet.

Vers un équivalent de Galaxy Z Flip chez Apple ? À défaut d’être nouvelle, cette rumeur continue peu à peu de prendre en épaisseur. Après la publication d’une demande de brevet qui laissait entendre que la firme travaille toujours activement à la conception d’un appareil pliant, disposant justement d’un design « clamshell », on apprend cette semaine de DigiTimes qu’Apple et Samsung Display auraient signé un accord sur la production de dalles pliantes. Une nouvelle information loin d’être anodine, et qui provient d’un média plutôt bien informé lorsqu’il s’agit de questions industrielles.

D’après d’autres sources, Apple pourrait lancer un premier produit pliant d’ici à deux ans, à l’horizon 2026. Notons néanmoins que les informations concernant le type précis d’appareil pliable attendu chez Apple varient beaucoup d’une source à l’autre. De quoi appeler à une certaine prudence.

Une dalle pliante Samsung Display sur le premier modèle pliable d’Apple ?

Dans le détail, DigiTimes explique tenir l’information d’experts de l’industrie ayant connaissance de la chaîne d’approvisionnement. On sait qu’Apple était également en négociations avec LG Display pour la fabrication de dalles pliantes. Si l’on en croit le média asiatique, Samsung aurait toutefois décroché ce contrat.

Reste à savoir si l’on va vraiment vers le lancement d’un iPhone pliant disposant d’une conception « verticale » proche de celle d’un Galaxy Z Flip… ou si Apple optera plutôt pour la commercialisation d’un iPad pliant de 20,3 pouces comme le prétendent certaines sources. La piste d’un tout nouveau type d’appareil, à mi-chemin entre le Mac et l’iPad, n’est pas non plus à exclure en l’état, mais l’on manque encore d’éléments pour appuyer une piste plutôt qu’une autre.

Il semble par contre qu’Apple travaille sur un type de charnière qui pourrait être utilisé tant sur un iPhone pliant que sur un iPad pliant ou d’autres appareils disposant d’une dalle OLED pliable. Il serait alors possible de trouver chez Apple, d’ici quelques années, non pas un seul produit de ce type… mais plusieurs.