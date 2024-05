Dans une interview, Greg Joswiak, le patron du marketing chez Apple, a expliqué qu'il ne voyait pas vraiment l'iPad comme une tablette, puisque les tablettes étaient nulles selon lui.

Ils sont tout frais, ils sont tout chauds, les derniers iPad d’Apple sont désormais disponibles à la vente. La marque propose, d’un côté, un iPad Air M2 en 11 et 13 pouces, et de l’autre, un iPad Pro M4 plus puissant que jamais, également en 11 ou 13 pouces.

À cette occasion, Fast Company s’est entretenu avec deux hauts responsables d’Apple : Greg Joswiak, vice-président senior du marketing mondial du groupe, et John Ternus, vice-président senior de l’ingénierie matérielle. Les deux hommes évoquent dans cette interview leur vision de l’expérience proposée par l’iPad.

L’iPad, loin devant

Or, de cet entretien, on retient aussi un tacle piquant de Greg Joswiak à l’égard de la concurrence. Alors que la discussion porte sur les évolutions du marché des tablettes et de la place particulière qu’y occupent les iPad d’Apple, le porte-parole se permet une petite remarque. « J’hésite à appeler cela une tablette, car les tablettes sont nulles, mais pas les iPad », lâche-t-il.

La déclaration sort un peu du ton lisse auquel nous sommes habitués lorsque des dirigeants d’une marque s’expriment devant les médias. Toutefois, elle dit quelque chose d’intéressant sur la manière dont Apple appréhende un secteur où il est ultra dominant. Selon StatCounter, la pomme captait 55,55 % des parts du marché des tablettes en avril 2024, loin devant les 26,2 % de Samsung, deuxième.

De son côté, John Ternus en profite pour faire l’éloge de l’iPad Pro M4.

Nous avons toujours eu cette vision d’un iPad comme étant cette feuille de verre magique qui vous permet d’interagir directement avec votre contenu. Et donc, ce que nous étions impatients de faire avec ce nouvel iPad Pro, c’est de repousser les limites de la finesse et de la légèreté sans faire de compromis. Nous avons le meilleur écran que nous ayons jamais mis dans un iPad. Nous avons les meilleures performances jamais intégrées à un iPad. Nous n’avons rien cédé sur la durée de vie de la batterie ou la durabilité, et nous pensons que c’est ce qui fait l’expérience ultime de l’iPad.