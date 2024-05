Pourquoi ce bracelet officiel d’Apple Watch n’existe qu’en 15 exemplaires

C'est une rareté. Ce bracelet à boucle déployante pour Apple Watch, Apple l'a imaginé, conçu, fabriqué, mais vous ne l'aurez jamais, ou pas en l'état.

Un intriguant bracelet pour Apple Watch vient de faire surface. En silicone, il arbore une boucle déployante jamais vu auparavant sur les accessoires de la montre connectée d’Apple.

Apple teste de nombreux concepts et ses prototypes sont légion. Sur Twitter, c’est @StellaFudge qui publie des photos de ce bracelet à boucle déployante destiné à l’Apple Watch. Un modèle qui a été à l’étude, mais jamais commercialisé. S’il apparaît dans une version sport rouge, il était aussi prévu en blanc et aussi en cuir marron, rouge et violet.

Un système trop compliqué à régler ?

@StellaFudge assure qu’il n’existe que quinze exemplaires tout au plus de ce bracelet. La boucle présentée est somme toute assez classique avec des boutons-poussoirs permettant de la déverrouiller. Ceux-ci sont semblables à ceux déjà croisés sur le Bracelet Boucle moderne d’Apple. L’ajustement de la taille se fait à l’aide de trous pratiqués dans le bracelet.

En cela c’est identique à un bracelet Sport, mais la manipulation est un poil plus compliquée. En général, une boucle déployante se règle une fois pour toutes. Si on souhaite élargir le bracelet, il faut ôter la montre et régler le picot métallique sur un autre cran. @StellaFudge suspecte que cette opération a pu poser question chez Apple. Idem pour le coût de production qui aurait été substantiellement plus élevé qu’aucun autre système de bracelet.

Dommage qu’Apple n’ait pas sorti ce bracelet, puisque la boucle déployante est un système aussi classique que la boucle ardillon dans le monde de l’horlogerie. Elle porte d’ailleurs un côté assez prestigieux lorsque l’on pense au modèle orné d’une croix de Patek Philippe, notamment. Mais si Apple a reculé devant ce projet, il reste possible d’offrir une boucle déployante à son Apple Watch en passant par des bracelets fabriqués par des marques d’accessoires.

Ce n’est pas la première fois que l’on croise un prototype gravitant autour de l’Apple Watch. En novembre dernier, c’est une mystérieuse Apple Watch Ultra noire qui avait fait couler de l’encre. Ce prototype envoyé à la FCC pour validation était en céramique noir et possédait un bouton Action en plastique au design différent du modèle commercialisé.