L’Apple Vision Pro va devenir encore plus intéressant grâce à cette caméra signée par un grand nom du secteur

Les utilisateurs du Vision Pro vont en prendre plein les yeux. Lors de la WWDC 2024, Blackmagic a montré son intérêt dans la production de contenus vidéo destinés au casque d'Apple, de la prise de vue à la post-production.

Ceux qui ont passé du temps sur les bancs des écoles d’audiovisuel connaissent bien Blackmagic. Le fabricant australien conçoit non seulement des caméras professionnelles de qualité, mais également un logiciel de postproduction réputé qui a probablement servi pour le dernier film que vous avez vu sur grand écran : DaVinci Resolve. C’est pourquoi l’attrait actuel de l’entreprise pour le Vision Pro d’Apple n’est pas anecdotique, d’autant qu’elle ne semble pas faire les choses à moitié.

Dans un communiqué de presse, Blackmagic a présenté son nouvel appareil de la gamme URSA « conçu pour capturer du contenu pour l’Apple Vision Pro » : la Cine Immersive. Si les détails techniques de l’appareil n’ont pas encore été entièrement dévoilés, la société annonce une résolution de « 8 160 x 7 200 pixels par œil, 16 stops de plage dynamique pour du contenu cinéma immersif en 3D stéréoscopique à 90 images par seconde ».

Les images fournies par le fabricant sur X.com (anciennement Twitter) révèlent un bloc caméra plus large qu’à l’accoutumée pour accueillir les deux objectifs. Surtout, Blackmagic a mis en avant la possibilité d’attacher la caméra à un drone, reste à savoir dans quelle mesure le poids de la Cine Immersive limitera les choix en la matière.

Lancement prévu en 2024

DaVinci Resolve se tournera également un peu plus vers le casque VR d’Apple. Dans une mise à jour future, le logiciel prendra complètement en charge les vidéos produites par la Cine Immersive, ce qui signifie, entre autres, qu’il synchronisera automatiquement les deux fichiers vidéo 8K créés pour chaque prise de vue (un pour chaque œil). Il sera par ailleurs possible de les visualiser et de les éditer sur un écran 2D, mais aussi de les consulter directement sur le Vision Pro lui-même,qui pourra alors servir de support de monitoring.

Blackmagic se présente ainsi comme un partenaire de choix dans la création de vidéos taillées pour le casque de la marque à la pomme. Si le prix de la Cine Immersive n’est pas encore révélé, on peut s’attendre à une note assez salée compte tenu du matériel nécessaire pour capturer deux vidéos 8K simultanément. Réponse au lancement de la caméra, courant 2024. À voir également si l’arrivée de l’appareil est de bon augure pour un Vision Pro qui manque encore cruellement de contenu, alors même qu’il arrive enfin dans nos contrées.