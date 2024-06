iOS 18 : ce changement rappelle que l’iPhone est, aussi, un téléphone

L'arrivée d'iOS 18 donne à Apple l'occasion d'ajouter une fonction discrète, et pourtant intéressante, pour l'application Téléphone de ses iPhone : le composeur T9. On vous explique ce que c'est.

On en viendrait presque à l’oublier, mais l’iPhone est avant tout un téléphone… et au travers d’iOS 18, disponible en bêta depuis le début de semaine, Apple nous le rappelle en déployant une nouveauté pour l’application Téléphone de ses appareils. Cette nouveauté n’est autre qu’un composeur T9, pour « Text on 9 Keys ». Une fonction basique et pourtant intéressante puisqu’elle peut faire gagner du temps dans la composition manuelle d’un numéro.

Populaire sur mobiles à l’époque où les smartphones n’étaient pas encore de ce monde, cette fonctionnalité T9 est en réalité une méthode de composition à la fois textuelle et prédictive des numéros de téléphone. Le concept est simple : il suffit de taper le nom d’un contact, à l’aide du pavé numérique affiché à l’écran, pour que le composeur affiche instantanément le ou les contacts correspondants.

Une nouveauté qui pourrait vous rappeler des souvenirs

Comme le souligne Neowin, ce composeur T9 utilise un système permettant d’appuyer sur les touches une seule fois pour chaque lettre (au lieu de taper plusieurs fois en fonction des lettres affichées sur chaque touche, comme on le ferait sur un feature phone pour taper un SMS). Le logiciel prédit alors intelligemment le nom recherché et affiche le résultat en s’appuyant sur votre répertoire.

Par exemple, pour rechercher un ami du nom de « Sam » avec ce système, il suffit de taper « 726 » pour que le composeur affiche les contacts correspondants. La recherche d’un contact peut ainsi aller très vite.

Notons que cette fonctionnalité existe depuis toujours sur Android, mais il s’agit bien d’une « nouveauté » pour l’iPhone, déployée via iOS 18. Jusqu’à présent Apple n’avait pas jugé utile de proposer ce système sur le clavier de son application Téléphone, préférant encourager les utilisateurs pressés à rechercher rapidement leurs contacts à l’aide de la fonction « Spotlight »… très pratique aussi il est vrai.