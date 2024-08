iPhone : Le concurrent de l’App Store le plus connu devient (enfin) gratuit

Premier rival de l’App Store à s’être lancé sur iPhone depuis l’ouverture à la concurrence de la plateforme, l’AltStore Pal passe du modèle payant au tout gratuit.

On ne peut pas dire que le ticket d’entrée était très cher, mais cela avait de quoi refroidir les curieux et curieuses. Depuis qu’il est possible d’installer des concurrents à l’App Store d’Apple sur iPhone, L’AltStore était uniquement disponible en souscrivant un abonnement de 1,50 € l’année. Mise en place pour répondre au très controversé Core Technology Fee imposé par Apple, ce tarif va disparaître.

Comme l’a remarqué 9to5Mac, les développeurs derrière le magasin alternatifs d’applications ont annoncé sur X que l’AltStore Pal était désormais gratuit pour tous les propriétaires d’appareils iOS en Europe. Cela signifie que n’importe quoi peut découvrir le merveilleux monde des magasins d’applications alternatifs sans avoir à sortir la carte bleue.

Pour télécharger AltStore Pal, il suffit de se rendre sur le site officiel et de cliquer sur le lien de téléchargement. Gage ensuite à chacun et chacune de suivre le long dédale logiciel qu’Apple a mis en place pour décourager quiconque d’aller voir hors de son précieux App Store.

Si l’AltStore n’a commencé sa carrière qu’avec des applications maison (notamment l’émulateur Delta), il a accueilli des logiciels tiers il y a quelques semaines. On peut notamment y trouver un client torrent et un émulateur Linux/Windows. Nul doute que d’autres applications ne tarderont pas à venir maintenant que l’AltStore joue quasiment sur un pied d’égalité avec l’App Store.

Merci Epic Games

Pour faire tomber le tarif d’entrée, point de manipulations pour contourner la taxe Apple, c’est simplement Epic Games qui règle l’addition. Le studio derrière Fortnite, qui s’est juré de faire tomber le monopole d’Apple sur la distribution d’apps depuis des années maintenant, a offert une « bourse » aux développeurs de l’AltStore pour couvrir les frais engendrés par le fameux Core Technology Fee.

Ce faisant, Epic se paye d’abord un bon coup de publicité positive et se permet aussi de faire la nique à Apple en créant de facto un concurrent à l’App Store. Bien évidemment, le coup est plus symbolique qu’autre chose. Il y a fort à parier que les utilisateurs et utilisatrices d’iPhone préféreront encore en majorité le magasin d’Apple, mais face à une Union européenne plus déterminée que jamais à mettre fin au contrôle qu’exerce Apple sur iOS, cette bourse est aussi généreuse qu’elle est politique.