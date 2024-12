Apple est sur le point de battre un nouveau record, avant Nvidia et Microsoft

Les sociétés de la tech continuent de bénéficier d’un entrain en bourse, notamment poussé par le boom de l’IA générative. Apple approche de la barre des 4 000 milliards de dollars de valorisation.

Tim Cook à la Code Conference 2022 // Source : Recode

La somme est vertigineuse, et impossible à comprendre pour l’esprit humain. Avec une action à 259,78 dollars, la valorisation complète d’Apple dépasse la barre des 3 930 milliards de dollars et approche donc des 4000 milliards de dollars.

C’est un record, aucune entreprise n’a jamais atteint une telle valorisation dans le monde. La firme domine une nouvelle fois Nvidia et Microsoft, qui l’avait dépassé pendant un temps.

Tout cela grâce à un véritable bond du prix de l’action de 16 % depuis le début du mois de novembre, ce qui correspond au lancement d’Apple Intelligence, les premiers outils d’IA générative d’Apple.

126 752 années

Pour aider le cerveau à comprendre la différence entre 1 million et 1 milliard, on emploie souvent l’analogie suivante : un million de secondes est équivalent à 11 jours, alors qu’un milliard de secondes équivaut à 31,5 ans. On comprend mieux le gap gigantesque entre 1 million et 1 milliard, deux ordres de grandeurs que l’esprit n’est pas habitué à manipuler.

Si l’on prolonge cette analogie pour calculer ce que donne 4000 milliards de secondes, le résultat est tout simplement vertigineux : un peu plus de 126 752 années.

Autrement dit, en gagnant un dollar chaque seconde, il faudrait 126 752 années pour pouvoir racheter Apple. À titre de comparaison, il y a 126 752 ans, l’humanité était dans l’ère paléolithique.