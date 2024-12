La Chine s’apprête à battre un nouveau record dans le domaine de l’automobile

En 2024, les ventes de voitures chinoises devraient dépasser la barre des 30 millions pour la 2ème année consécutive, tandis que la part de l’électrique est en nette hausse. Mais contre toute attente, les exportations à l’étranger sont en baisse.

Xpeng P7+ // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Les constructeurs chinois sont de plus en plus nombreux, puisque l’on en compte actuellement plus de 150 en activité dans l’Empire du Milieu. Un chiffre particulièrement élevé, mais attention, car il faut savoir que seulement deux d’entre eux sont en fait rentables, à savoir BYD et Li Auto, encore méconnu dans nos contrées pour le moment.

Des ventes en nette hausse

Et aujourd’hui, nombre de marques veulent désormais s’exporter partout dans le monde, et notamment tenter leur chance en Europe. C’est par exemple le cas de MG, qui y arrive très bien, mais également de Xpeng, qui était présent lors du dernier Mondial de l’auto de Paris avec sa nouvelle P7+. Et forcément, cela ne plaît pas du tout à l’Union européenne, alors que certains experts tiraient la sonnette d’alarme quelques années plus tôt, affirmant que le continent allait crouler sous les voitures électriques chinoises.

Il est vrai que ce marché se développe à vitesse grand V, comme le confirme le site Automotive News. Ce dernier indique que les expéditions de voitures venues de l’Empire du Milieu devraient dépasser la barre des 30 millions pour la 2ème année consécutive en 2024. Un chiffre particulièrement élevé, qui fait suite à l’augmentation des livraisons au mois de novembre. Durant cette période, ce ne sont pas moins de 3,3 millions de véhicules qui ont été expédiés, soit une augmentation de 12 % par rapport à l’an dernier.

Crédit : BYD

Au cours des 11 derniers mois, les livraisons en gros ont bondi de 3,7 % en un an, pour atteindre les 27,9 millions au global, en prenant aussi en compte les véhicules utilitaires. En ce qui concerne les voitures particulières, la hausse est encore plus impressionnante puisqu’elle est de l’ordre de 5 %, pour un total de 24,4 millions. En revanche, les véhicules dits commerciaux ont chuté de 4,4 % en un an, avec seulement 3,5 millions d’unités ayant été expédiées dans le monde entier, ainsi qu’en Chine.

Car le pays est évidemment un grand consommateur de voitures. Et contre toute attente, la demande locale a dépassé la part des exportations internationales en tant que principal moteur de la croissance de la Chine. Cela s’explique par la politique de mise à la casse incitée par le gouvernement, un peu comme notre prime à la conversion à nous qui vient d’être supprimée. Ce qui ne devrait cependant pas avoir de gros impact sur les ventes, alors que ces dernières devraient exploser l’an prochain en France.

La montée en puissance de l’électrique

Si les ventes de voitures neuves ont donc globalement grimpé en 2024, prouvant le succès des marques chinoises, que ce soit localement ou dans le monde entier. Ce qui a évidemment un impact sur les constructeurs européens, dont Volkswagen pour qui l’Empire du Milieu représente un marché particulièrement important. Mais en ce qui concerne les voitures électriques, où en est-on ? Et bien là encore, les chiffres sont en nette hausse. En effet, les expéditions de véhicules électrifiés ont bondi de 47 % en novembre, pour un total de 1,5 million.

Si l’on ne regarde que l’électrique, la hausse atteint les 29 %, avec pas moins de 908 000 véhicules expédiés. Depuis le début de l’année, ce ne sont pas moins de 6,7 millions de VE qui ont été livrés, ce qui représente une augmentation colossale de 15 % en un an. Néanmoins, le détail des pays vers lesquels ces autos ont été envoyées n’a pas été communiqué pour le moment. Une grande partie a probablement été achetée par les clients chinois, sous l’impulsion du gouvernement.

Ce dernier offre en effet une prime de 20 000 yuans (environ 2 640 euros) pour les conducteurs qui mettent à la casse une voiture thermique pour acheter un modèle électrifié. Mais nul doute qu’une grande proportion de ces livraisons a également été faite vers l’Europe, où les autos chinoises sont de plus en plus nombreuses. Et cela malgré la mise en place de droits de douane plus élevés, qui risquent de pénaliser certaines marques comme Nio. De plus, Bruxelles veut freiner l’offensive chinoise en incitant les constructeurs à produire leurs batteries sur place.