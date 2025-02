Apple « Confetti » : un nouveau service iCloud attendu incessamment se cache derrière ce nom de code

Selon Mark Gurman, Apple s’activerait pour déployer dans les prochaines semaines un nouveau service iCloud. Surnommé « Confetti » en interne, ce dernier serait notamment dédié à la gestion d’évènements et d’invitations.

Vous connaissez sûrement les applications Calendrier et Rappels sur iOS, eh bien Apple s’apprêterait à déployer une troisième application vouée à votre emploi du temps.

On apprend en effet de Mark Gurman que la firme serait sur le point de lancer un nouveau service iCloud destiné à la gestion d’évènements et d’invitations. Attendu « dans les prochaines semaines » selon le journaliste de Bloomberg, ce service serait surnommé « Confetti » en interne. Il pourrait donc se matérialiser dans le courant du mois de février.

« Confetti » : un nouveau service iCloud attendu avec iOS 18.3

Dans son article, Mark Gurman décrit l’application « Confetti » (dont on ignore encore le nom définitif) comme une « nouvelle façon d’inviter les gens à des fêtes, des événements et des réunions ».

L’arrivée de cette nouvelle appli pourrait d’ailleurs se faire en parallèle d’une réorganisation pour certaines fonctionnalités de l’application Calendrier… qu’Apple cherche à améliorer depuis longtemps, et qui a déjà bénéficié de nombreux changements avec iOS 18.

Toujours selon Bloomberg, le lancement de « Confetti » serait attaché à iOS 18.3, dont le déploiement a été entamé toute fin janvier sur certains iPhone et iPad. En d’autres termes, cette nouvelle application iCloud n’aurait plus qu’à être « activée » par Apple, et pourrait ainsi arriver sur nos appareils à très court terme.

Comme le souligne 9to5mac, des indices contenus dans le code d’iOS 18.3 en version bêta pointaient déjà le mois dernier vers « Confetti ». On y découvrait notamment que cette nouvelle application serait « conçue pour aider les utilisateurs à organiser des réunions et des événements en personne », et qu’elle disposerait par ailleurs d’une version Web accessible sur iCloud.com.

Selon toute vraisemblance nous devrions en savoir plus très prochainement.