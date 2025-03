Un réseau criminel dérobe des milliers d’iPhone pendant leur livraison !

Vous pensiez que commander un iPhone en ligne était sans risque ? Détrompez-vous ! Un réseau criminel sophistiqué a réussi à dérober des milliers d’appareils Apple juste après leur livraison.

Le Département de la Justice américain vient de démanteler un réseau international de voleurs d’iPhone qui sévissait depuis plusieurs mois. Ces criminels high-tech ont réussi à subtiliser des milliers d’appareils Apple juste après leur livraison, grâce à un système bien rodé.

L’enquête a révélé que treize personnes étaient impliquées dans ce stratagème complexe, mêlant piratage informatique, corruption et vol à la tire. Leur mode opératoire était aussi audacieux qu’efficace.

Pour aller plus loin

Comprendre la nouvelle fonction anti-vol des iPhone

Une mécanique bien huilée

Le réseau criminel avait mis au point un système sophistiqué pour dérober les précieux smartphones. Tout commençait par l’utilisation de scripts automatisés pour extraire les données de suivi des colis FedEx. Parallèlement, des employés corrompus d’AT&T étaient soudoyés pour fournir des informations confidentielles sur les commandes des clients.

Une fois ces données en main, des « coureurs » entraient en scène. Leur mission ? Intercepter les colis contenant les iPhones quelques minutes seulement après leur livraison sur le pas de la porte des clients. Les appareils volés étaient ensuite acheminés vers des points de collecte dans le Bronx et à Brooklyn, avant d’être revendus à l’étranger.

L’ampleur de l’opération était impressionnante. Des vols ont été signalés dans plusieurs États américains, et le butin ne se limitait pas aux iPhone. Des Apple Watch et des smartphones Samsung faisaient également partie des cibles privilégiées.

Pour aller plus loin

« Bonjour c’est le livreur votre colis… » : nos conseils pour ne pas se faire avoir par ces SMS et pour les signaler

L’audace des criminels s’est parfois retournée contre eux. Ainsi, deux membres du réseau ont tenté d’expédier un colis rempli d’iPhone volés via FedEx, en prétendant qu’il s’agissait de vêtements pour bébé. Le service de sécurité de l’entreprise a découvert le pot aux roses et confisqué les appareils. Comble de l’ironie, l’un des malfaiteurs a ensuite eu le culot de se plaindre auprès du service client de FedEx pour le vol de « ses » iPhone !

FedEx et AT&T ont collaboré étroitement avec les autorités pour mettre fin à ce trafic. Les deux entreprises ont déclaré avoir renforcé leurs procédures de sécurité et la formation de leurs employés pour contrer ce type de menaces. Les treize personnes impliquées dans ce réseau criminel ont été arrêtées et inculpées. Certaines d’entre elles risquent jusqu’à 20 ans de prison.