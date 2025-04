iOS 19 : ces trois modèles d’iPhone ne seraient pas compatibles avec la mise à jour

La fin d’une époque se profile pour certains utilisateurs d’iPhone. Alors qu’iOS 19 approche, trois modèles risquent de ne plus être compatibles. Si vous utilisez ces 3 modèles d’iPhone, il est peut-être temps de réfléchir à l’après.

La prochaine version du système d’exploitation d’Apple, iOS 19, pourrait bien marquer la fin du voyage pour certains modèles d’iPhone. Selon une source anonyme mais fiable sur X, les iPhone XR, XS et XS Max ne seraient plus compatibles avec la mise à jour attendue pour cet automne.

Ces trois modèles, commercialisés en septembre 2018 et équipés de la puce A12 Bionic, auront donc profité de sept années de mises à jour logicielles. Une durée de vie honorable pour des smartphones, mais qui laisse tout de même des utilisateurs sur le carreau.

Une évolution logique mais surprenante

Cette décision, si elle se confirme, marque une rupture avec les rumeurs précédentes. En décembre 2024, le site iPhoneSoft.fr affirmait que tous les modèles compatibles avec iOS 18 le seraient aussi avec iOS 19. Une information contredite par cette nouvelle fuite, bien que les deux sources aient un bon historique de fiabilité.

Il est intéressant de noter que l’iPhone SE (2e génération), également équipé de l’A12 Bionic, serait toujours compatible avec iOS 19. Cela suggère que la décision d’Apple ne repose pas uniquement sur la puissance de la puce, mais aussi sur d’autres facteurs comme la taille de l’écran ou la conception globale de l’appareil.

Pour les utilisateurs concernés, la nouvelle n’est pas catastrophique. Ces iPhone continueront de recevoir des mises à jour de sécurité, assurant une certaine longévité. Cependant, ils ne pourront pas profiter des nouvelles fonctionnalités d’iOS 19, dont une refonte majeure de l’interface inspirée de visionOS.

Côté iPad, la septième génération d’iPad, sortie en 2019 et équipée de la puce A10 Fusion, devrait également être mise au placard. En revanche, les modèles équipés de l’A12 Bionic comme l’iPad mini 5 resteraient compatibles avec iPadOS 19. Apple devrait officialiser ces informations lors de la WWDC25, qui débutera le 9 juin prochain. D’ici là, les possesseurs d’iPhone XR, XS et XS Max ont encore le temps de savourer leur appareil avant de songer à sa succession. Après tout, sept ans de bons et loyaux services, ce n’est déjà pas si mal pour un smartphone.