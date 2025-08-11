Comment Apple veut laisser Siri prendre le contrôle de vos apps mobiles

Alors qu’Apple est toujours empêtré dans une polémique sans fin sur l’arrivée du « nouveau » Siri promis l’année dernière, des nouvelles informations quant aux capacités du logiciel ont émergé.

« Siri, laisse un commentaire sympa sous la publication Instagram de mon petit neveu ». Voilà l’avenir sur lequel travaille Apple en ce moment : une intégration en profondeur de son assistant vocal dans vos applications du quotidien. C’est en tout cas ce qu’affirme Bloomberg dans un article publié tout récemment.

Le journal, généralement très bien informé quant aux projets de la firme à la pomme, affirme que ce travail de fond serait une des raisons pour lesquelles l’assistant de nouvelle génération aurait été retardé sine die.

Un Siri agentique

En s’appuyant sur une version revue et corrigée des intents d’applications (une interface de programmation permettant d’effectuer certaines actions précises au sein d’un logiciel), Siri pourrait ainsi « trouver une photo spécifique, la modifier et l’envoyer », « publier un commentaire sous un post Instagram » ou encore « ajouter un objet à votre panier depuis un site marchand », détaille Bloomberg. L’article explique même que l’interface vocale devrait permettre de « s’identifier au sein d’une app sans que vous ayez à toucher l’écran ».

En clair, « Siri pourrait piloter vos applications comme vous le feriez vous-même, avec minutie au sein de leurs interfaces d’utilisation. » Si, depuis le développement des IA génératives cet avenir ne semble plus si fantasque, pour Apple, cela incarnerait « la concrétisation du futur imaginé par Siri il y a 15 ans ». Cela permettrait aussi de poser les premières pierres nécessaires au développement de l’écran connecté imaginé par Apple et, pourquoi pas, de son robot à tout faire.

Pour le moment, seules quelques applications comme Amazon, Facebook, YouTube ou WhatsApp sont actuellement en cours de test dans les labos d’Apple. La firme expérimentait aussi avec les intents de quelques jeux mobiles, en plus de ceux présents dans ses applications natives bien évidemment.

La concurrence dans les starting-block

Si l’idée a clairement du potentiel, la fiabilité de son exécution est l’élément clé de sa réussite. Si quelques erreurs avec Siri sont tolérables dans l’accomplissement de tâches de base, le jour où le robot achètera n’importe quoi sur Amazon ou postera des commentaires absurdes sur Facebook, cela risque d’être une autre limonade.

La firme n’a cependant pas trop le droit à l’échec. Cette intégration en profondeur de l’assistant vocal dans l’écosystème pommée est précisément la promesse qu’a fait miroiter l’entreprise à ses fans lors de l’annonce du nouveau Siri. En plus de ça, la concurrence avance vite sur le sujet avec de plus en plus d’IA qui promettent justement de prendre le contrôle de votre appareil pour accomplir des tâches à votre place.