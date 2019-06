Une toute nouvelle alerte vient d’apparaître sur la beta d’iOS 13 afin d’éviter de payer un abonnement sur une application que l’on n’utilise plus.

Dans la continuité de la WWDC 2019, Apple a rendu disponible dans la foulée la beta d’iOS 13 aux développeurs. Si les plus grandes nouveautés sont connues, les plus discrètes sont encore à dénicher et un utilisateur de cette version beta a fait une découverte intéressante en tentant de supprimer une application.

On trouve de nombreuses applications sur l’App Store qui proposent un système d’abonnement en achat in-app afin de fonctionner pleinement et jusqu’à maintenant, si l’application était supprimée, il fallait d’abord se souvenir que l’on avait un abonnement actif sur cette application, puis se rendre dans l’App Store afin d’en supprimer le renouvellement.

Mais cette période semble révolue avec iOS 13. Lorsque vous supprimez une application, une nouvelle alerte apparaît sur votre écran, vous informant que vous avez un abonnement en cours sur ladite application — et vous rappelant au passage la date du prochain renouvellement de l’abonnement.

Never seen this alert before – Apple now tells you if an app you're deleting has a subscription still active. Good move.

(Taken on iOS 13 beta 2.) pic.twitter.com/WU57nS8Ziv

— Federico Viticci (@viticci) June 18, 2019