Apple met tout en œuvre pour décourager les utilisateurs de changer les batteries de leurs iPhone eux-mêmes ou un réparateur non agréé. Et cela concerne également les batteries officielles de la marque.

Changer la batterie d’un smartphone est bien souvent le meilleur moyen d’étendre sa durée de vie, et c’est d’autant plus le cas avec les iPhone qui brident les performances de l’appareil lorsque l’usure vient à gagner l’accumulateur. La chose est néanmoins moins aisée aujourd’hui qu’elle ne l’était avant puisque les châssis des smartphones sont désormais bien scellés et les batteries ne sont plus amovibles. Il devient donc obligatoire de sortir ses outils et d’y mettre du sien.

Message de service

Ceux qui souhaitent changer la batterie d’un iPhone en revanche risquent d’avoir une mauvaise surprise puisque, comme le remarque iFixit, le spécialiste de la réparation d’objets électroniques, un message d’erreur s’affiche désormais dans les paramètres du téléphone quand la batterie a été échangée.

Chaque batterie contient en effet aujourd’hui une petite puce permettant d’envoyer des informations sur son état général au smartphone. Cela permet notamment de connaître sa température, sa capacité maximale ou encore le temps estimé avant qu’elle ne soit complètement déchargée. Sur les iPhone, cette puce est légèrement différente et possède un système d’identification qui permet de lier une batterie à la carte mère d’un iPhone et seulement de cet iPhone.

Résultat : lorsque l’on change la batterie d’un iPhone, les données ne sont plus correctement envoyées à l’appareil, à moins d’appairer le nouvel accumulateur à l’appareil. Dans les paramètres d’iOS, on obtient donc un message de service qui indique que les informations de santé de la batterie ne sont pas disponibles.

Éviter les problèmes ? Pas que…

Cette sécurité pourrait servir pour Apple à décourager les utilisateurs d’utiliser des batteries tierces, possiblement dangereuses. Les cas de smartphones ayant pris feu après l’utilisation d’une batterie ou d’un chargeur ne répondant pas aux normes de sécurité sont innombrables et tenter de les réduire est bon pour l’image d’Apple.

En revanche, il est étonnant de voir que cela concerne aussi bien les batteries officielles fournies par Apple qui n’ont pas été montées par le SAV de la marque ou une boutique partenaire agréée. Apple cherche donc à décourager non seulement l’utilisation de pièces non officielles, mais aussi la réparation maison, souvent bien moins chère.

Plus cher, moins pratique

Outre le fait que passer par un centre de réparation agréé peut s’avérer plus onéreux pour l’utilisateur que de changer sa batterie lui-même, cela pose également un problème pratique. En effet, certains ne disposent pas d’un Apple Store à proximité de chez eux. Dans ces cas, la réparation doit donc s’effectuer en envoyant l’appareil défectueux par courrier, ce qui peut prendre plusieurs semaines.

Notons que pour le moment, ce problème ne semble toucher que les iPhone XS, XS Max et XR, sous iOS 12 ou iOS 13.