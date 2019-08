L’iPhone XI ne serait pas le seul chez Apple à passer à trois appareils photo. L’iPad Pro suivrait le même chemin.

Depuis son ajout sur la deuxième génération, la caméra de l’iPad a toujours été un sujet de débat. Il y a d’un côté les touristes un peu gênant qui utilisent leur tablette pour prendre des photos, et de l’autre une utilisation plus professionnel pour scanner des documents.

Au fil du temps, la caméra de l’iPad s’est améliorée, sans jamais atteindre la qualité que propose Apple avec ses iPhone. La marque pourrait cependant passer à l’étape supérieure avec la prochaine génération d’iPad Pro.

Trois appareils photo pour quoi faire ?

D’après l’analyste japonais Macotakara, souvent bien informé sur les stratégies d’Apple, le prochain iPad Pro 12,9 pouces pourrait passer de une seule caméra dorsale à trois ! L’iPhone XI devrait afficher autant d’appareils photo. L’iPad Pro 10,2 pouces n’aurait que deux caméras.

Augmenter le nombre d’appareils au dos pourrait permettre d’ajouter de nouvelle fonctions à l’iPad Pro. On pense d’abord au mode portrait, mais aussi et surtout à un meilleur support de la réalité augmentée.

Apple pousse de plus en plus le développement d’expériences en réalité augmentée, et l’iPad Pro est selon la marque un outil pensé pour les créateurs. Il serait logique de pouvoir directement tester ces expériences depuis la tablette, avec une meilleure compréhension par l’appareil de la pièce.