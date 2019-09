Régulièrement, le cabinet The Prophet analyse les marques les plus appréciées par les consommateurs en Chine. Si Apple si hissait à la cinquième position il y a deux ans, la firme américaine est désormais passée à la 24e position.

Apple est l’une des marques de smartphones les plus appréciées en Chine. Comme nous l’expliquait la semaine dernière l’analyste Will Wong du cabinet IDC, la firme bénéficie encore d’un statut particulièrement fort et les iPhone continuent à très bien se vendre en raison du statut qu’ils donnent à leur propriétaire.

Néanmoins, si l’image d’Apple continue à être haute sur le marché chinois, elle a néanmoins baissé ces dernières années comme le relate le cabinet The Prophet, repris par le site 9to5Mac. Tous les ans, The Prophet enquête auprès des consommateurs chinois pour savoir quelles sont les marques avec la meilleure image en Chine. Il y a deux ans, Apple se hissait à la cinquième position. L’an dernier, la marque est tombée à la 11e place et désormais, Apple arrive en 24e position.

Une baisse qui s’explique par un patriotisme chinois

Cette baisse d’Apple pourrait s’expliquer notamment par un renforcement du patriotisme en Chine avec des consommateurs qui privilégient désormais les marques chinoises comme Huawei (2e place) ou DJI (4e place) : « les consommateurs chinois ont envie de soutenir les marques locales qui se démarquent sur le marché mondial ». Néanmoins, certaines marques américaines comme Android (3e place), Intel (9e place) ou Microsoft (12e place) parviennent a conserver une bonne place dans l’appréciation des consommateurs chinois.

Il pourrait également s’agir d’une répercussion des consommateurs chinois sur l’embargo américain à l’encontre de Huawei. Les consommateurs chercheraient désormais en priorité à acheter les smartphones du constructeur chinois — qui a intensifié sa communication sur son marché d’origine — au détriment des appareils d’Apple.

Cette place d’Apple est tout de même à relativiser, puisque The Prophet a étudié un total de 258 marques différentes. Le constructeur californien reste ainsi dans les 10% des marques les plus appréciées en Chine. Surtout, comme nous l’expliquait Will Wong du cabinet IDC, « les conflits entre la Chine et les États-Unis ont un impact mineur sur la Chine, parce qu’il s’agit avant tout d’un souci politique ».

Notons qu’AliPay, le service de paiement d’Alibaba, s’approprie la première place de ce classement cette année.