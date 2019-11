Le célèbre site iFixit s'est attaqué aux tout nouveaux écouteurs AirPods Pro d'Apple. Oubliez l'idée de faire réparer ces écouteurs un jour.

Apple est l’une des marques high-tech qui parlent le plus d’environnement lors de ses conférences, en mettant en avant la possibilité de recycler ses produits, mais aussi de les garder plus longtemps. S’il y a un sujet sur lequel la firme doit pourtant travailler, c’est bien la réparabilité de ses produits, et les AirPods Pro le démontrent à nouveau.

Un 0 sur 10 en réparabililité

Le célèbre site Ifixit a procédé au démontage en règle des nouveaux écouteurs d’Apple. Sans surprise, surtout compte tenu de la taille des écouteurs, impossible de réparer quoi que ce soit.

C’est simple, d’après iFixit, le seul composant vraiment remplaçable des AirPods Pro est le capuchon ajustable en silicone que l’on retrouve avec tous les écouteurs intra-auriculaires. Attention toutefois, le capuchon d’Apple utilise un design particulier qui le rend incompatible avec celui des autres écouteurs.

Chaque écouteur AirPod est alimenté par une petite pile bouton rechargeable reliée par un câble soudé et donc difficilement remplaçable. Le site note que la batterie est plus petite que celle des Galaxy Buds, mais une consommation réduite pourrait le justifier.

Dans les trouvailles du démontage, on peut noter que la carte mère avec la puce Apple H1 a été grandement réduite comparée aux AirPods classiques, donnant plus de volume aux ingénieurs pour travailler sur le son.

Le démontage du boitier de recharge a également posé problème, notamment à cause de l’utilisation de colle avec le plastique du boitier. Le design n’est pas du tout pensé pour être réparé, et même un technicien aura des difficultés pour récupérer l’essentiel des composants.

Au final, le site conclut que les écouteurs sont bel et bien impossibles à réparer, et qu’il faudra donc les échanger en cas de problèmes. Attention, car la note sera salée.