Apple

Sans conférence ni grand événement, Apple a annoncé en début de semaine ses écouteurs AirPods Pro. À l’image de ses autres produits « Pro », il s’agit d’une version haut de gamme des écouteurs True Wireless, avec notamment de la réduction de bruit active.

Haut de gamme également par le prix car Apple commercialise les écouteurs pour 279 euros, soit plus de 100 euros de différences avec les AirPods 2 « classiques ». Et ça, c’est sans compter les éventuels frais supplémentaires.

99 euros pour remplacer un écouteur

Le site watchgeneration a relevé les tarifs de réparation ou de remplacement pratiqués par Apple pour cette nouvelle gamme d’écouteurs. Durant la période de garantie

Comme on peut le voir, en cas de perte d’un écouteur AirPod Pro, il faudra compter 99 euros pour le faire remplacer par Apple. La marque facture 109 euros le remplacement d’un boitier de charge sans fil. Cela signifie que pour faire remplacer deux écouteurs et un boitier, le kit complet donc, Apple facture 307 euros, soit 28 euros de plus que… le prix du kit neuf.

Si les écouteurs ont seulement un problème d’autonomie. Le remplacement de la batterie coûte 55 euros pour chaque écouteur pendant la période de garantie, ou 99 euros après cette période.

TL;DR : il ne faut pas perdre ses écouteurs AirPods Pro.