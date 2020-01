L’iPhone SE 2 de cette année pourrait être décliné en grand format

À en croire les informations obtenues par le média taïwanais DigiTimes, Apple prévoirait pas moins de six smartphones pour septembre prochain. Chaque gamme aurait ainsi droit à deux formats, un smartphone classique et une version Plus ou Max.

Depuis plusieurs mois, des rumeurs insistantes font état de l’arrivée d’une nouvelle version de l’iPhone SE, le smartphone à prix accessible d’Apple. Il pourrait ainsi sortir sous le nom d’iPhone SE 2, pour faire échos au premier modèle, ou sous celui d’iPhone 9, pour prendre la relève de l’iPhone 8 d’il y a deux ans.

Néanmoins, contrairement à l’iPhone 11 ou au XR de l’année précédente, l’iPhone SE 2 ne sortirait pas seul. C’est en tous cas ce qui ressort des informations du site taïwanais DigiTimes. Le site a en effet appris par des sources industrielles que le futur iPhone milieu de gamme serait décliné en deux formats, comme les modèles premium. « Apple devrait lancer six iPhone en 2020 — quatre modèles OLED et deux modèles LCD — selon des sources dans les chaînes de production de Taïwan », indique ainsi DigiTimes.

Deux formats pour chaque smartphone

Six modèles, cela doublerait le nombre d’iPhone présenté en septembre prochain par rapport à la génération précédente. Surtout, cela signifierait que chaque version serait déclinée en deux formats. On aurait ainsi droit à des iPhone 9 et 9 Plus, avec écran LCD, des iPhone 12 et 12 Plus, succédant à l’iPhone 11, mais avec écran OLED, et des iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, toujours équipés d’un écran OLED. Rappelons qu’outre un écran LCD, les iPhone SE 2 ou 9 devraient profiter d’un écran au ratio 16:9, à l’instar de ce qu’Apple proposait encore jusqu’à l’iPhone 8. Ils devraient néanmoins être dotés de la même puce que les autres modèles, à savoir logiquement l’Apple A14.

Reste qu’il s’agit pour l’instant seulement d’une fuite et qu’en tant que telle, elle est à prendre avec des pincettes. On devrait en savoir plus sur la future gamme d’iPhone en septembre prochain, puisque c’est traditionnellement à cette période qu’Apple dévoile ses nouveaux smartphones.