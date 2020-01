Apple : la sortie d’un MacBook avec écran tactile n’est plus une idée folle

Un brevet accordé à Apple montre bien que la firme à la pomme n'écarte pas la piste d'un MacBook intégrant un écran tactile.

Globalement, Apple s’est toujours montré réticent à l’idée de proposer un MacBook doté d’un écran tactile. Depuis des années, on trouve pléthore d’ordinateurs portables profitant de cette intégration, mais dans le cas de la pomme, il faut admettre que macOS mériterait quelques ajustements pour pouvoir être compatible avec ce genre d’utilisations.

Cependant, la sortie d’un MacBook avec écran tactile ne semble aujourd’hui plus figurer parmi les hypothèses farfelues. D’une part, les applications iPadOS débarquent sur macOS grâce au projet Catalyst. D’autre part, un brevet accordé à Apple par le United States Patent and Trademark Office — et repéré par Apple Insider — montre que la firme de Cupertino n’écarte pas ce projet.

Le document en question mentionne « des interactions entre appareils » où l’entreprise désigne un smartphone sous le sobre nom de « appareil électronique 5004 » tandis que l’ordinateur portable est appelé « appareil électronique 5012 ». Le brevet décrit justement l’utilisation combinée des deux.

Peut-on attendre une commercialisation ?

Or, justement, Apple écrit que « dans certains cas, l’écran 5012 est également un écran tactile. Dans un ou plusieurs de ces cas, l’utilisateur peut effectuer diverses saisies au doigt sur l’écran 5012 pour saisir des données via l’écran 5012 ».

Dans un jargon très peu naturel propre à ce type de document extrêmement formel, Apple évoque des situations où l’utilisateur souhaiterait utiliser son smartphone et son ordinateur en même temps, par exemple pour transférer des documents des photos.

Le brevet suggère alors que l’écran tactile d’un MacBook pourrait être pertinent. Il reste cependant impossible de deviner les plans d’Apple. En déposant ce genre de document, la firme veut surtout être sûre d’anticiper divers scénarios et de protéger ses idées. Rien ne permet d’affirmer que le concept décrit ici verra concrètement le jour.