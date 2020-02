Apple se met doucement à réparer des iPhone à domicile

Dans le cadre de son support client aux États-Unis, Apple commence à proposer des réparations d'iPhone à domicile, évitant ainsi à l'utilisateur de se déplacer en magasin.

Le scénario classique pour un utilisateur ayant cassé l’écran de son iPhone est d’aller dans une boutique agréée et de soumettre son appareil à des mains expertes pour être réparé. Toutefois, dans certaines villes américaines, les particuliers n’ont même plus besoin de sortir de chez eux pour profiter de ce service (déjà accessible aux entreprises).

En effet, comme l’a remarqué MacRumors sur le site américain du support client d’Apple, un service de réparation à domicile est disponible sous certaines conditions. « Dans certains endroits, un service sur place peut être disponible », lit-on dans une capture d’écran réalisée par le site spécialisé. La mention « sur place » faisant ici opposition à un service en magasin.

Lesdites réparations sont assurées par la firme Go Tech Services, dont l’expertise est évidemment certifiée par la pomme.

Service encore limité

À l’heure actuelle, la réparation d’écran d’iPhone semble possible via ce service à la maison, mais d’autres produits comme les iMac ne semblent pas encore concernés. Il paraît également impossible pour le moment de faire venir un technicien pour un remplacement de batterie. Autre limitation, MacRumors ne compte que six métropoles concernées pour le moment : San Francisco, Los Angeles, New York, Chicago, Houston et Dallas.

Pour aller plus loin

Que faire avec un téléphone qui ne se charge plus ? – Tutoriel pour débutants

On imagine qu’Apple va d’abord étendre ce service sur une plus grande partie du territoire américain avant de l’exporter à d’autres pays, en Europe notamment. Les utilisateurs français souhaitant en profiter doivent donc croiser les doigts pour ne pas avoir à patienter trop longtemps.