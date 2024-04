Que faire avec un smartphone qui ne se charge plus ?

Si votre téléphone ne se charge plus, il peut y avoir plusieurs raisons à ce problème. Voici un tutoriel pour débutants pour vous aider à résoudre le problème.

Pourquoi un téléphone ne se charge-t-il plus ?

On distingue deux niveaux de gravité lorsque l’on aborde ce type de problème. Soit votre téléphone ne veut plus du tout charger une fois branché, soit il charge lentement — presque aussi vite qu’il se décharge. Dans la majorité des cas, l’élément défectueux n’est autre que le câble. Il arrive également que le port micro-USB ou USB Type-C soit en mis cause.

Pensez à la poussière

À force d’être dans votre poche, les ports exposés de votre téléphone accumulent petit à petit de la poussière. Poussière qui va être écrasée et compressée à chaque fois que vous mettez votre smartphone en charge. Au bout d’un moment, cet amas de saleté finira par former une couche qui empêchera votre appareil de se charger correctement.

Pour faire face à ce genre de situation, munissez-vous d’un cure-dent. Éteignez votre téléphone et enlevez la batterie — si possible. Enfin, tentez de nettoyer l’intérieur de votre port micro USB. Si vous n’y arrivez pas, vous pouvez toujours essayer de retirer ce tas à l’aide d’une bombe à air comprimé.

La méthode du cure-dent fonctionne aussi si vous n’arrivez plus à écouter de la musique : enfoncez-le dans le port mini-jack puis remontez-le tout en le faisant glisser sur les côtés du port. De cette façon, vous forcerez la poussière à sortir. N’hésitez pas à répéter la manipulation jusqu’à l’apparition d’une plus grosse boule de poussière — sans non plus maltraiter le fond du port.

C’est cette méthode qui a résolu la plupart de mes problèmes de chargement ou de mini-jack, et même si elle paraît ridicule, elle pourrait bien vous épargner un passage à la caisse du réparateur.

Réparer le port USB soi-même

Souvent, la solution la plus rapide et efficace est d’opérer un petit ajustement au niveau du port USB. La plupart du temps, les problèmes de charge surviennent suite à un infime déplacement de la partie métallique située à l’intérieur du port. Cette déformation donne ainsi lieu à une mauvaise connexion entre le câble et le téléphone.

Comme pour régler le problème de poussière, un cure-dent fera l’affaire. Éteignez votre appareil et, avec la plus grande délicatesse, faites levier pour redresser la partie métallique. Il ne vous reste plus qu’à rallumer votre téléphone et vérifier si le problème est réglé.

Changer le câble, l’alimentation secteur ou la batterie

Un câble défectueux, ça arrive, tout comme une alimentation secteur défaillante. On n’y pense pas forcément, mais une solution toute simple permet de trouver l’élément en cause. Essayez votre chargeur sur d’autres appareils et — si vous en avez un — essayez de brancher votre appareil à un autre chargeur. Une dégradation se produit souvent lorsque le chargeur est branché sans pour autant être utilisé, ou bien lorsque le câble est abîmé.

Dernière solution à laquelle penser, le changement pur et simple de la batterie. Si la batterie est accessible en retirant la partie dorsale de l’appareil (assez rare en 2018), il ne vous reste plus qu’à en commander une nouvelle pour remettre votre mobile à neuf. Précision bête, mais importante : faites attention à commander la bonne batterie pour le bon téléphone.

Les mobiles haut de gamme sont toutefois souvent unibody, ce qui ne signifie qu’il est impossible de les ouvrir — du moins d’une façon naturelle, voulue par le fabricant. Dans ce cas, et si vous êtes un peu bricoleur, rendez-vous sur iFixit ou sur les forums spécialisés pour retrouver des guides et astuces spécifiques à votre téléphone.

Utilisez Ampere pour identifier le problème

Ampere est une application gratuite permettant d’identifier un câble défectueux. Une fois téléchargée, branchez votre appareil au câble suspect. Après avoir ouvert l’application, un texte vert indiquant « calcul » devrait apparaître. Si le texte apparaît orange, cela signifie que le courant ne passe pas dans votre téléphone.

Si Ampere parvient à détecter le courant qui passe, des données diverses vous seront fournies. Parmi elles : l’intensité actuelle, maximum et minimum (en milliampères). C’est grâce à ces informations que vous pourrez déterminer quel matériel est le plus adéquat pour votre appareil. En outre, elle permettra de savoir si le courant envoyé vers votre appareil est trop ou pas assez puissant.

Ampere Télécharger gratuitement

Enfin, si rien de tout cela ne marche pour vous, ou que vous ne vous sentez pas de faire ce genre de manipulation, n’hésitez pas à allez voir des professionnels, voire à faire jouer votre garantie constructeur et/ou opérateur.