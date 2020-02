L’iPhone se passerait enfin d’iTunes pour restaurer une sauvegarde

La 3e bêta d'iOS 13.4 révèle quelques nouveautés à venir, dont une fonctionnalité de restauration over-the-air qui permettrait de restaurer des sauvegardes de son iPhone directement depuis le smartphone sans avoir à passer par un ordinateur.

Avec l’iPhone, il est possible de faire des sauvegardes et des restaurations du système à l’aide d’un ordinateur. Cela passe par le Finder de macOS, ou, pour les utilisateurs de Windows, par iTunes. Apple semble néanmoins préparer une nouvelle fonctionnalité permettant de se passer d’un PC pour profiter de cette fonction.

En fouillant dans la 3e bêta d’iOS 13.4, 9to5mac a découvert une fonctionnalité baptisée OS Recovery. La fonction est néanmoins encore en développement et il est impossible de la faire fonctionner à l’heure actuelle. Son réel fonctionnement est donc encore inconnu pour le moment, mais son nom est assez évocateur pour dresser un portrait-robot de cette future option.

L’image partagée par 9to5 montre une fenêtre pop-up similaire à celle de connexion des AirPods Pro, mais avec le logo d’AirDrop.

Une restauration simplifiée

« Selon ce que nous avons trouvé dans le système, il serait possible de restaurer l’iOS directement en OTA ainsi qu’en connectant l’appareil via USB à un autre iPhone ou iPad, comme pour l’outil de migration d’Apple », explique le blog spécialisé dont la crédibilité n’est plus à prouver. Cela permettrait ainsi de simplifier la restauration d’un appareil de la marque, qu’il s’agisse d’un smartphone ou d’une tablette.

Cela pourrait avoir deux avantages à long terme. Le premier est de pouvoir restaurer un iPhone qui n’aurait aucun port, comme le laissent entendre certaines rumeurs. Le second serait de pouvoir enfin enfoncer le dernier clou dans le cercueil d’iTunes, déjà démantelé sur macOS, mais encore présent sur Windows.

iOS 13 ou iOS 14 ?

Comme expliqué plus haut, cette fonctionnalité n’est pas encore utilisable et la présence de ces éléments dans le code d’iOS 13.4 ne prouve en rien que la fonctionnalité sera disponible lors du déploiement de la version définitive de cette mise à jour.

On peut néanmoins imaginer qu’Apple souhaite proposer ce genre de fonctionnalité à l’avenir et qu’elle pourrait donc voir le jour lors d’une prochaine mise à jour majeure. Sur iOS 14 par exemple.