iPhone SE (2020) : voici ses fonds d’écran à installer sur votre propre smartphone

Alors qu'Apple a dévoilé hier son nouvel iPhone SE (2020) à moins de 500 euros, voici les fonds d'écran que vous pouvez télécharger sur votre smartphone.

Ce mercredi, Apple a finalement présenté, après plusieurs mois de rumeurs, son nouveau smartphone milieu de gamme, l’iPhone SE (2020). Comme à chaque nouveau modèle, c’est l’occasion pour Apple de lancer de nouveaux fonds d’écran qui ne seront proposés que sur son nouveau smartphone.

Des fonds d’écran au nombre de six qui ont pu être obtenus par le site 9to5Mac. Ceux-ci présentent des formes assez abstraites, loin des planètes de l’iPhone X ou des amas colorés de l’iPhone 11. Par ailleurs, pour chaque fond d’écran, deux versions sont proposées : une pour le mode classique et une pour le thème sombre, avec des couleurs légèrement plus foncées.

Pour télécharger les fonds d’écran, il vous suffit d’ouvrir l’image dans la galerie, puis de l’ouvrir dans un nouvel onglet et de la sauvegarder sur votre appareil, qu’il s’agisse d’un ordinateur, d’un smartphone ou d’une tablette.

Des fonds d’écran au format carré

Notez bien que ces wallpapers sont au format carré 1:1 malgré l’écran 16:9 de l’iPhone SE (2020). Ils devraient donc s’adapter sans aucun problème à tous les smartphones aujourd’hui sur le marché. Par ailleurs, la définition de l’image, avec des côtés de 1634 pixels de longueur, devrait cependant avoir un rendu légèrement flou sur les smartphones dotés d’un écran Full HD+, même si cela devrait être assez peu perceptible. Les bords latéraux de l’image devraient par ailleurs être coupés pour s’adapter au mieux à l’écran de votre appareil.

Pour rappel, l’iPhone SE (2020) annoncé ce mercredi par Apple reprend le design et une grande partie des caractéristiques techniques de l’iPhone 8 lancé en 2017. Le smartphone profite néanmoins de la dernière puce du constructeur, l’Apple A13. Il reprend également le capteur d’empreintes TouchID dans le bouton home, positionné en bas de l’écran. Le smartphone sera disponible dès le 24 avril prochain à partir de 489 euros en version 64 Go et jusqu’à 659 euros pour la version 256 Go.