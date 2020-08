Apple : le premier iMac avec GPU maison arriverait en 2021

Comme tous les ordinateurs de la gamme Apple, l’iMac aura droit à une mise à jour avec les nouvelles puces Silicon. Mais pour voir débarquer un modèle avec un GPU Apple, il faudrait attendre 2021, selon certaines rumeurs.

Il y a quelques semaines, Apple annonçait que ses futurs ordinateurs seraient équipés de processeurs maison, basés sur l’architecture ARM et baptisés Apple Silicon. Bien qu’attendue, cette nouvelle marquait un tournant historique puisque l’entreprise de Cupertino se passait des services d’Intel. Un pari audacieux, mais qui pourrait permettre à Apple d’optimiser encore plus ses machines.

Si les premiers modèles équipés de puces Silicone sont attendus dès cet automne, Apple n’associera pas de carte graphique dédiée (pas encore prêtes). Cette configuration limite donc le champ des possibles notamment sur les modèles les plus performants (et donc onéreux) destinés aux professionnels et créatifs.

Ainsi, selon Ming-Chi Kuo, le géant californien jouerait la carte de la prudence cet automne en lançant un Macbook 12’’ équipé d’une puce Apple A14X ainsi qu’un iMac de 24 pouces équipé, lui aussi, d’une puce Apple Silicon, mais sans carte graphique maison. Ce dernier incarnerait le digne successeur de l’iMac 21,5’’, en attendant l’héritier de l’iMac 27’’. De cette manière, Apple pourra initier rapidement la « génération Apple Silicone » sur des modèles plus grand public. Notons tout de même que Ming-Chi Kuo mentionne également le lancement d’un Macbook Pro 13,3 » en plus de ces deux modèles. Une hypothèse qui ne s’inscrit donc pas dans la logique du Macbook 12 » et de l’iMac 21,5 ». À confirmer donc.

Nom de code « Lifuka »

En attendant que ces informations se précisent, le site China Times indique qu’Apple inaugurerait sa toute première carte graphique maison avec un iMac. Le GPU portant le nom de code « Lifuka » serait gravé en 5 nanomètres par TSMC et offrirait bien entendu de meilleures performances tout en consommant moins d’énergie. Jusque-là, rien d’étonnant.

China Times précise également que le lancement de cet iMac nouvelle génération serait programmé pour le second semestre 2021 soit un an après les premiers iMac avec puces Apple Silicon. Le futur remplaçant de l’iMac 27’’ ?