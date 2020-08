Apple travaillerait bien sur des cartes graphiques… mais pas pour tout de suite

Annoncée en juin, la transition d'Apple vers des puces conçues en interne concernera aussi le secteur des cartes graphiques. Reste que si Apple travaillerait bien sur des cartes dédiées, il faudrait se montrer patients avant de les voir arriver sur un Mac.

En marge des SoCs Apple Silicon sur lesquels Apple travaille pour remplacer les processeurs d’Intel sur ses futurs Mac, le groupe plancherait bien également sur des cartes graphiques de son cru. La firme à la pomme aurait d’ailleurs à moyen terme pour objectif de laisser de côté le support des GPUs livrés par AMD, au profit de ses propres solutions graphiques.

Pour ce faire, Apple devra par contre être en mesure de proposer des cartes graphiques dédiées suffisamment performantes pour remplacer avantageusement les GPUs Radeon, intégrés par exemple sur les MacBook Pro, iMac Pro et Mac Pro. Si certains premiers indices laissent entrevoir des performances prometteuses pour les iGPU Apple Silicon, le géant de Cupertino ne serait pas encore prêt à investir le secteur des cartes graphiques dédiées « High End ».

Car si Apple s’apprête à déployer des processeurs ARM capables d’excellentes performances CPU (l’A14X Bionic, attendu sur les futurs iPad Pro, devrait par exemple être capable de proposer une puissance de calcul proche de celle du Core i9-9880H d’Intel et de ses huit coeurs), la firme ne serait pas encore en mesure de proposer des GPUs à même de développer un niveau de performance équivalent à celui des cartes graphiques dédiées de la concurrence.

Just to add to this, Apple is working on their graphics processing more and more, but we most like won’t see this come to anything major (like a dedicated GPU for Apple desktops) for a few years https://t.co/Cjnkq4Llei

— Jiorīku (@Jioriku) August 18, 2020