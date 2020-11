iPad 2020 : la meilleure tablette du moment est chez Apple

Sommaire iPadOS Applications Polyvalence Premium

Puissante et polyvalente, l'iPad de 2020 est la meilleure tablette qu'il est possible de trouver dans cette gamme de prix. Elle est disponible à la vente sur le site de Cdiscount au prix de 389 euros.

Apple occupe une place importante dans l’univers des tablettes tactiles depuis maintenant quelques années. À chaque génération, Apple peaufine ses tablettes, aussi bien d’un point de vue matériel que logiciel grâce à iPadOS. Cette année, l’iPad est encore plus intéressant que la génération précédente. En effet, la tablette la plus accessible d’Apple embarque maintenant le puissant processeur A12 Bionic et ses fonctionnalités associées.

Proposée au prix de 389 euros, l’iPad de 2020 est la meilleure tablette que l’on puisse trouver dans cette gamme de prix. Elle est à la fois puissante et polyvalente, notamment grâce à iPadOS, l’App Store et les accessoires compatibles.

Un système d’exploitation sur mesure

L’iPad profite du dernier système d’exploitation d’Apple pour ses tablettes : iPadOS 14. Son fonctionnement est très similaire à celui d’iOS 14, mais la firme de Cupertino y a ajouté quelques fonctionnalités et optimisations bien pensées. Celles-ci permettent de profiter pleinement de toute la surface de l’écran de 10,2 pouces.

Par exemple, les icônes sont plus petites, le dock peut accueillir plus d’applications et les nouveaux widgets prennent tout leur sens sur une diagonale d’écran si grande. iPadOS 14 offre également de quoi améliorer sa productivité, notamment grâce à une très bonne gestion du multitâche. Vous pouvez par exemple scinder votre écran en deux pour utiliser plusieurs applications en même temps, comme prendre des notes en regardant une vidéo sur YouTube. Avec Slide Over, il est également possible d’ajouter une fenêtre flottante d’application au-dessus d’une autre application.

Des applications optimisées pour iPad

Les applications pour iPad ne sont pas que des applications pour iPhone étirées pour remplir toute la surface de l’écran. De nombreuses applications de l’App Store sont conçues spécialement pour iPad. Ce qui veut dire que toute la surface de l’écran est utilisée de manière intelligente, avec des ajustements réalisés spécialement pour iPad.

Il y a d’abord les applications natives de l’iPad qui sont très bien optimisées. C’est par exemple le cas des applications Photos, Fichiers ou Mail qui font apparaître un menu latéral lorsque l’iPad est utilisé en mode paysage.

De nombreuses applications tierces ont également fait l’effort de s’adapter à l’iPad. C’est par exemple le cas de Lightroom, qui permet de retoucher ses photos tout en observant en direct les résultats des réglages. Procreate quant à elle est l’une des références de DAO (dessin assisté par ordinateur) grâce aux nombreux réglages qu’elle propose. Cette application est l’alliée de nombreux créatifs, qui l’utilisent pour des schémas, des croquis de tatouages, des illustrations, etc.

Pour tout type d’usage

Avec son prix accessible et ses très bonnes performances, l’iPad convient à tous les usages. Il peut faire office de petit écran pour regarder la télévision avec Molotov ou des séries sur Netflix. Avec un abonnement Apple Arcade, l’iPad devient une véritable station de jeu avec plus de 100 applications disponibles.

En ajoutant quelques accessoires, l’iPad devient un véritable petit outil de productivité. Avec un Smart Keyboard, il est tout à fait possible de prendre des notes de manière efficace sur un iPad. D’autant qu’iPadOS permet maintenant d’utiliser des souris sans fil, de quoi transformer l’iPad en un petit ordinateur. Avec son poids plume et sa longue autonomie, il peut accompagner un étudiant pendant toute une journée. Accompagné d’un Apple Pencil, l’iPad se transforme en carnet de notes ou de dessins, voire en toile blanche pour les plus doués de leurs mains.

Une tablette premium

Malgré son tarif accessible et sa position d’iPad abordable, cette tablette conserve des finitions et une qualité de fabrication haut de gamme. À l’avant se situe un écran Retina de 10,2 pouces très bien calibré. Juste en dessous de celui-ci se trouve le bouton Touch ID qui permet de déverrouiller la tablette rapidement grâce à la reconnaissance d’empreintes digitales. C’est très pratique dans cette période où le port du masque est généralisé.

Le reste de l’iPad est composé d’un boîtier un aluminium 100 % recyclé. Ce matériau est solide, mais aussi relativement léger. C’est grâce à lui que le poids de l’iPad ne dépasse pas les 500 grammes.

À l’intérieur se trouve le processeur A12 Bionic d’Apple, celui qui équipe également les iPhone XS et XS Max. C’est un processeur encore très puissant, qui fait tourner sans sourciller les jeux et applications gourmandes de l’App Store. Ce processeur ainsi que le suivi exemplaire des mises à jour d’Apple promettent à l’iPad de 2020 de longues années de longévité et de fluidité.

L’iPad est la meilleure tablette abordable

Affiché au prix de 389 euros, l’iPad est la meilleure tablette qu’il est possible d’obtenir à ce prix. D’une part parce qu’il profite de très bonnes performances, et d’un système d’exploitation parfaitement adapté. D’autre part, les applications tierces et tous les accessoires font de l’iPad un outil numérique multifonctions qui convient à de nombreux usages.

Enfin, l’iPad est également un produit durable. Son processeur lui promet plusieurs années de bon fonctionnement, et des mises à jour régulières qui continuent de faire évoluer la tablette.