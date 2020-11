iPhone 12 Pro : DxOMark place son module photo derrière ceux de Huawei et Xiaomi

DxOMark a livré son verdict à propos de l’appareil photo de l’iPhone 12 Pro. Le smartphone se hisse au pied du classement, à la quatrième place.

Plus de trois semaines après la commercialisation de l’iPhone 12 Pro, et alors que les iPhone 12 Pro Max et iPhone 12 mini sortent ce vendredi, le laboratoire français DxoMark a publié son verdict sur le dernier smartphone haut de gamme d’Apple.

Pour l’occasion, le laboratoire a octroyé le score de 128 à l’iPhone 12 Pro, le hissant à 4e place, à égalité avec le Xiaomi Mi 10 Pro. Le smartphone d’Apple est devancé par deux modèles de Huawei, les Mate 40 Pro (136) et P40 Pro (132), ainsi que par le Xiaomi Mi 10 UItra (133).

Dans l’ensemble, DxoMark salue la qualité de l’autofocus, rapide et précis « dans la plupart des conditions », ainsi que l’exposition fidèle à la fois en photo et en vidéo. Le laboratoire approuve également les choix de colorimétrie d’Apple, notamment pour les scènes en intérieur avec une lumière artificielle. Néanmoins, quelques points sont à déplorer d’après les Français. Parmi ces défauts, DxOMark met en avant la plage dynamique limitée du smartphone, le bruit numérique en basse lumière ou certains artefacts.

Un mode photo solide, un mode vidéo meilleur encore

Malgré ces quelques points négatifs, DxOMark salue tout de même le nouveau venu d’Apple : « l’iPhone 12 Pro n’est pas le meilleur modèle de la gamme 2020 d’Apple, mais il s’élève tout de même à l’une des places les plus élevées de notre classement et est désormais le meilleur iPhone de notre base de données ». Du côté de la photo, DxOMark qualifie le téléphone de « solide dans l’ensemble », mais c’est vraiment la vidéo qui lui permet de passer à la 4e place, grâce notamment à l’enregistrement HLG Dolby Vision.

Outre les performances photo du smartphone, DxOMark a également évalué la qualité de son écran. Sur ce point, l’iPhone 12 Pro a obtenu la note de 87, le plaçant troisième ex aequo avec le Samsung Galaxy S20 Ultra, mais derrière le Galaxy Note 20 Ultra et le OnePlus 8 Pro. L’appareil passe également devant l’iPhone 11 Pro avec ses 84 points. Le laboratoire lui reproche un manque de réactivité dans l’interface tactile, ainsi qu’un voile jaune. Il salue cependant la luminosité de l’écran et son contraste, ainsi que la fidélité des couleurs, quel que soit le niveau de luminosité de l’écran.