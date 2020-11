Apple : le Mac mini sous processeur M1… aurait pu être encore plus « mini »

Ultra compact, le nouveau Mac mini aurait pu l'être encore plus si l'on en croit ce premier démontage de l'appareil, qui révèle des composants toujours plus compacts… malgré un châssis dont le format n'a pratiquement pas bougé depuis 2010.

Carte mère, bloc d’alimentation, système de dissipation, tout cela tient sans peine dans la petite enveloppe en aluminium du Mac mini. Mais, malgré la miniaturisation importante dont ces différents composants ont profité ces dernières années, Apple n’a pas jugé bon de rétrécir le format de son Mac compact… dont le boîtier n’a pratiquement pas bougé en 10 ans. Résultat : le Mac mini sous processeur Apple M1 nage un peu dans son t-shirt, ou plutôt dans son châssis. Et même encore plus que ses grands frères sous processeurs Intel.

C’est en tout cas ce que l’on constate sur une des premières vidéos de démontage publiées sur le net. On y aperçoit un Mac mini M1 avec les circuits à l’air et un boîtier de moins en moins rempli.

Le Mac Mini qui ne profite plus de la miniaturisation pour perdre des centimètres

Apple conserve le même système d’accès aux composants que sur les précédents Mac mini, avec un cache en plastique à retirer sur le dessous du boîtier, puis une fine plaque d’aluminium à détacher (en veillant à préserver le câble de l’antenne Wi-Fi connecté à la carte mère). On trouve alors le ventilateur (peu ou prou identique à celui des Mac mini sous CPU Intel), puis la carte mère en elle-même.

Cette dernière apparaît un peu plus petite que celle des modèles lancés ces deux dernières années, et pour cause : Apple ne permet plus le remplacement des barrettes de mémoire vive. Un point qui avait pourtant contribué au succès des derniers Mac mini sous processeurs Intel.

Cet abandon permet de réduire encore plus l’encombrement à l’intérieur du châssis (du fait de l’absence de barrettes SO-DIMM, plus volumineuses que de la RAM soudée), mais Apple ne profite pas pour autant de cette nouveauté pour réduire le format global de son nouveau Mac mini. Ce dernier est ainsi parfaitement identique à son prédécesseur en termes de mensurations. Une utilisation assez discutable de l’espace disponible, d’autant plus flagrante qu’à ses débuts le Mac mini misait justement sur un taux d’occupation record de l’espace disponible à l’intérieur de son châssis.