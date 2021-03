En bêta, Astropad Studio permet à l’iPad de servir d’écran secondaire à un PC

Utiliser l'iPad en écran secondaire d'un PC est possible. Encore plus soigné que la fonctionnalité Sidecar, Astropad Studio pourrait devenir un vrai allié des créatifs à cheval entre les écosystèmes d'Apple et Microsoft.

Perdus de vue par une partie du public depuis le déploiement de la fonctionnalité Sidecar sur macOS Catalina, les outils alternatifs comme Duet Display ou Luna Display permettaient déjà d’utiliser l’iPad en écran secondaire du Mac. Pour rester pertinentes après qu’Apple se soit installé sur leur pré carré, avec une fonction native, ces solutions ont enrichi leur offre. En plus de viser des utilisations plus poussées et créatives que celles permises avec Sidecar, voilà qu’elles se diversifient.

En tête de pont : Astropad. À la suite d’une campagne Kickstarter couronnée de succès, le studio propose désormais un module Luna Display pour Windows qui permet de conjuguer un iPad à un PC sous Windows 10. Rappelons en aparté qu’il était déjà possible d’utiliser une tablette Android comme écran secondaire pour un PC Windows, entre autres à l’aide de l’outil Duet Display.

La bêta d’Astropad Standard et Studio pour Windows est de sortie

Désormais disponibles en bêta publique, Astropad Standard et Studio pour Windows sont accessibles aux utilisateurs après inscription. Comme l’indique MacGeneration, les deux versions de l’outil peuvent être testées en Wi-Fi ou en connexion USB (via un dongle). Dans la vidéo dévoilée pour l’occasion, le résultat semble probant, avec une version Windows de Luna Display qui permet grosso modo de transformer un iPad Pro (par exemple) en véritable tablette graphique. L’écran du PC cible est alors répliqué sur l’iPad. Les gestures d’iOS restent utilisables et le stylet Apple Pencil est supporté par la solution d’Astropad, qui propose en outre un panneau de réglages, un clavier virtuel, ainsi qu’un accès rapide aux favoris.

Astropad Standard et Studio sont pour le reste en mesure de prendre en charge l’accélération GPU, tout en permettant une faible latence (60 i/s). Latence qui devrait être encore réduite à la faveur de prochaines mises à jour. Ces dernières devraient d’ailleurs apporter une fonctionnalité supplémentaire : la création de raccourcis pour chaque application utilisée.

Le support Windows sera accessible sans frais supplémentaires par le biais des formules Astropad Standard (32,99 €) et Studio (12 $ par mois) une fois la phase de bêta terminée.