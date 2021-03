Des iMac Apple Silicon approchent, c’est macOS 11.3 qui le dit

La nouvelle bêta publique d'iOS 11.3 nous permet quelques indiscrétions sur les projets d'Apple en matière d'iMac. La piste de nouveaux modèles, très probablement animés par des puces Apple Silicon, se confirme.

Les iMac s’encroutent un peu chez Apple, mais cela ne devrait pas durer. Alors que des rumeurs persistantes s’agglomèrent et pointent vers le lancement dès cette année de deux nouveaux modèles équipés de puces Apple Silicon, voilà que la dernière bêta de macOS Big Sur 11.3 (déployée en bêta publique et auprès des développeurs depuis quelques heures) confirme elle aussi l’existence de ce duo d’iMac.

C’est en tout cas ce que 9to5Mac a pu observer. En fouillant dans cette nouvelle bêta de macOS, le site spécialisé a débusqué des codes faisant explicitement référence à deux nouveaux appareils identifiés comme « iMac 21,1 » et « iMac 21,2 ». Ces références n’ont toutefois aucun lien avec la diagonale de ces deux compères, qui devraient garder des écrans de 21,5 et 27 pouces, respectivement.

Des noms de code qui coïncident…

Plus intéressant, en fouillant plus loin, 9to5Mac a pu constater que les noms de codes contenus dans la bêta de macOS pour ces deux appareils correspondent à ceux évoqués en janvier par Bloomberg (J456 et J457). Reste à savoir quels processeurs animeraient ces nouveaux iMac. Et en l’état, il faudrait compter sur des puces Apple Silicon.

En fin d’année dernière, Dennis Oberhoff, développeur d’une application musicale en ligne sur l’App Store, signalait en effet la publication d’un rapport d’erreur provenant d’un iMac inconnu équipé d’un processeur ARM. Une info qui intervenait peu ou prou au même moment que l’éviction de l’iMac Pro et la mise de côté de certaines configurations pour l’iMac de 21,5 pouces. Autant d’indices qui laissent entendre qu’Apple unirait ses iMac sous la seule bannière ARM… et que le résultat serait suffisamment performant pour rendre obsolète l’iMac Pro — et compromettre sa pertinence dans les gammes du géant de Cupertino.

Selon d’autres rumeurs, la firme à la pomme miserait par ailleurs (enfin) sur un renouvellement esthétique de son iMac. Le design des nouveaux iMac de 21,5 et 27 pouces pourrait ainsi s’inspirer des lignes épurées de l’écran Pro Display XDR, lancé en toute fin d’année 2019.