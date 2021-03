Une Apple Watch plus robuste et mieux adaptée au sport serait à l’étude

D'après Bloomberg, une Apple Watch plus robuste pourrait voir le jour du côté de la marque à la pomme. L'idée serait de proposer une montre connectée mieux adaptée aux activités exposées aux chutes.

Apple domine aisément le marché des montres connectées. Les dernières de la marque ont été présentées fin décembre : les Watch Series 6 et Watch SE. Or, la pomme souhaiterait compléter son catalogue en proposant un produit plus résistant.

Selon les informations de Bloomberg, une Apple Watch profitant d’un boîter plus résistant serait dans les tuyaux. L’idée serait ainsi de mieux adresser les besoins des sportives et sportifs exposés aux chutes — athlétisme, randonnée, sports extrêmes,etc.

Une surface en caoutchouc

Comme le rappelle Bloomberg, les montres connectées d’Apple ont déjà un ADN sportif avec un suivi d’activité très poussé et une résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur. Le modèle robuste auquel songerait Apple aurait surtout vocation à être une alternative plus poussée.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs smartphones antichocs en 2021 ?

La marque envelopperait en effet le boîtier de cet appareil d’une couche de caoutchouc pour que la montre résiste aux environnements qui auraient endommagé les finitions en aluminium, en titane et en acier inoxydable existantes aujourd’hui.

2021, 2022, plus tard ou jamais ?

Les sources de Bloomberg évoquent une sortie fin 2021 ou 2022 au plus tôt. Il n’est d’ailleurs pas impossible qu’Apple abandonne purement et simplement le projet si aucune piste ne donne satisfaction.

Enfin, rappelons qu’Apple s’arroge 40 % des parts de marché dans le secteur des montres connectées sur l’année 2020 d’après Counterpoint.