Asus ZenBook 14 Flip, 14X et Pro 15 : une série d’ultraportables remis au goût du jour

Asus renouvelle sa gamme iconique Zenbook avec de nouvelles références plus performantes et ambitieuses.

Aux yeux du grand public, c’est sans doute la gamme ZenBook qui représente le mieux Asus sur le segment du haut de gamme. C’est là aussi où la marque concentre le plus d’efforts marketing. La firme a présenté une nouvelle génération de produits Zenbook lors d’une conférence visant les créateurs de contenu.

Asus ZenBook 14X OLED : une simple mise à niveau

La nouvelle gamme commence avec le ZenBook 14X proposé avec un processeur AMD Ryzen 5000-H ou Intel Core de 11e génération. Pas de révolution ici, on fait évoluer le design d’un ultraportable que l’on connaît déjà bien. Il propose un écran OLED au format 16:10 avec une définition 4K.

Asus annonce l’intégration de la charnière ErgoLift avec ouverture de l’écran jusqu’à 180 degrés, et du « NumPad » au pavé tactile pour créer un pavé numérique tactile.

Le ZenBook 14X en version AMD (UM5401) sera proposé à partir de 1399 euros. Il faudra compter un peu plus, comme souvent, pour la version Intel (UX5401) qui débutera à 1499 euros.

Asus ZenBook 14 Flip : le convertible a encore sa place

Si vous êtes plutôt client de pouvoir transformer votre PC portable en tablette, c’est vers le ZenBook 14 Flip qu’il faudra se tourner. En retrouve les mêmes caractéristiques que le ZenBook 14X, mais avec une charnière capable de tourner à 360 degrés.

Selon les configurations, le pavé tactile pourra être remplacé par un ScreenPad, c’est-à-dire un second petit écran tactile.

Pour obtenir ce design, il faudra accepter un surcoût de 100 euros par rapport au ZenBook 14X. On a donc un tarif débutant à 1499 euros pour le ZenBook 14 Flip en version AMD (UN5401) et 1599 euros pour la version Intel (UP5401). La sortie est prévue au 4e trimestre 2021.

Asus ZenBook Pro 15

Le ZenBook Pro 15 OLED (UM535) représente le haut du pavé sur ce segment. Il propose aussi un châssis un peu moins compact, puisque l’on a ici un écran de 15,6 pouces toujours avec une définition maximale en 4K, des couleurs calibrées en usine et une couverture à 100 % du spectre DCI-P3.

Côté performances, on retrouve un processeur AMD Ryzen 5000-H épaulé par une Nvidia GeForce RTX 3050 Ti sur la configuration la plus véloce, avec 16 Go de RAM et 1 TO de SSD PCIe 3.0 x4.

Ce PC portable sera commercialisé à partir du 4e trimestre 2021 avec un prix conseillé débutant à 1599 euros.