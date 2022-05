Asus dévoile le ROG Strix SCAR 17 Special Edition : les performances avant tout

Asus renouvelle son ROG Strix SCAR 17 SE avec les derniers composants en date et un meilleur système de refroidissement pour miser encore davantage sur les performances en jeu.

À la mi-mai, Intel a dévoilé une nouvelle gamme de processeurs pensés pour améliorer le niveau de performance des PC portables les plus volumineux, les Intel HX. Les fabricants peuvent désormais mettre à jour leurs châssis les plus performants pour intégrer ces nouveaux processeurs. C’est le cas d’Asus qui dévoile le tout nouveau ROG Strix Scar 17 SE 2022, quelques mois après le lancement du Scar 15 2022.

Une fiche technique musclée

On a donc là un PC conçu sur le papier pour offrir le meilleur disponible à ce jour pour les joueurs. Voici la fiche technique annoncée par Asus.

Processeur Intel Core i9-12950HX

GPU jusqu’à GeForce RTX 3080 Ti avec 16 Go de GDDR6 et 175 W de TGP

Jusqu’à 64 Go de DDR5 4800 MHz

Jusqu’à 4 To de SSD PCIe 4.0 en RAID 0

Écran 17,3 pouces IPS Full HD 1920 x 1080 pixels 360 Hz 100 % sRGB ou QHD 2560 x 1440 pixels 240 Hz 100 % DCI-P3

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.0

90 Wh

Connecteurs : 2 x USB 3,2 Type-A 1 x USB 3,2 Type-C 1 x Thunderbolt 4 USB Type-C 1 x RJ 45 (2,5 Gb/s) 1 x HDMI 2.1 1 x 3,5 mm jack

395 x 282,1 x 23,4 – 28,3 mm

3 kg

Un tel poids et un tel niveau de puissance embarqué demandent un niveau de refroidissement élevé. Asus annonce l’intégration d’une chambre à vapeur couvrant 48,8 % de la carte-mère et d’une nouvelle formule de métal liquide pour remplacer la patte thermique et diminuer la température de 10 degrés.

Prix et disponibilité

Le ROG Strix Scar 17 est annoncé pour le 3e trimestre 2022 à partir de 3 399 euros.

