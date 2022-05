Intel HX 12e génération : ces nouveaux processeurs promettent d’écraser la concurrence sur les performances

Intel lance une nouvelle gamme de processeurs dans sa 12e génération Alder Lake. Les nouveaux processeurs Intel HX doivent permettre à la marque de devenir inégalée sur les performances dans un PC portable.

La conférence Intel Vision 2022 a été l’occasion pour la marque de déployer un peu plus sa gamme de processeurs Intel Core de 12e génération. Après les séries U et P pour les ultraportables, et la série H pour les PC plus performants, voici venue la série HX pour battre de nouveaux records de performances.

Un processeur mobile hérité du PC fixe

Avec ces nouveaux processeurs, Intel veut répondre aux besoins les plus gourmands en mobilité. On parle ici d’équiper de véritables stations de travail, et de se mesurer à ce qu’Apple peut proposer avec ses meilleurs MacBook Pro M1 Max. On parle ici des professionnels en mobilité, des scientifiques ou encore des ingénieurs qui recherchent une grosse puissance de calcul pour traiter beaucoup de données.

La conception de ces nouvelles puces diffère de ce qu’Intel proposait dans les PC portables jusque-là. En réalité, Intel s’est inspiré des processeurs de PC fixe pour les adapter ensuite aux capacités d’un châssis de PC portable. La gamme Intel HX propose un maximum de 8 cœurs P-Core axés sur les performances et 8 cœurs E-Core sur l’économie d’énergie, ce qui en fait la première puce à intégrer 16 cœurs dans un PC portable.

Autre nouveauté importante pour les professionnels, le support de la mémoire vive ECC, c’est-à-dire avec correction du code pour limiter les erreurs dues à la mémoire. Cette technologie venue des serveurs est utilisée depuis plusieurs années sur les PC des particuliers. C’est particulièrement important pour les calculs de nature scientifiques ou financiers, où il ne faut pas laisser de place à une marge d’erreur.

En complément, on retrouve aussi le support du PCI Express de 5e génération et de la mémoire vive DDR5-4800, deux nouveautés importantes de la 12e génération Intel.

De quoi éclipser définitivement l’Apple M1 Max ?

Qui dit présentation de processeur, dit aussi graphique de benchmarks promettant mont et merveille. Ici, Intel se compare au Ryzen 9-6900 HX d’AMD, à l’Apple M1 Max et à l’Intel Core i9-11980HK qui représente ce que la marque faisait de plus perforant à la 11e génération. Face à ce dernier, Intel promet une amélioration allant jusqu’à +64 % des performances en multicœurs, et +17 % en monocœur.

Le benchmark Spec est plutôt regardé comme un standard du marché dans le milieu professionnel pour évaluer les performances générales d’une machine. Ce benchmark se veut une évaluation en condition réelle de la machine. D’après Intel, ce benchmark permet de montrer l’avance prise sur Apple et sa puce M1 Max, malgré les promesses de la pomme.

Source : Intel Source : Intel Source : Intel

Attention toutefois, là où le MacBook Pro M1 Max nous avait particulièrement bluffes, c’est sur le niveau de performances qu’il était capable de maintenir, même une fois débranchée. Il faudra vérifier dans les tests comment les processeurs Intel HX se comportent, quand le PC portable n’est plus sur son chargeur.

Une gamme complète de processeurs

Dans ses comparatifs, Intel se concentre surtout sur la meilleure puce Intel Core i9-12950HX, mais la marque lance en réalité une gamme assez complète de références.

On y retrouve des processeurs Intel Core i5, i7 et i9 qui pourront respectivement proposer 8, 12, 14 ou 16 cœurs selon les niveaux dans la gamme. Le TDP cible est dans tous les cas de 55 W, mais pourra monter à 157 W en mode turbo. La différence entre les processeurs se fait aussi sur la quantité de cache L3, jusqu’à 30 Mo pour le Core i9, et sur la fréquence de fonctionnement.

Intel promet que plus de 10 modèles de stations de travail ou de jeux équipés de processeurs Intel HX devraient être lancés dans l’année. Asus, Dell, Lenovo, MSI, Gigabyte et HP comptent parmi les premiers partenaires de la marque.

