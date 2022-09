Asus annonce les ROG Phone 6D et 6D Ultimate, avec un système de refroidissement jamais vu

Asus revient, quelques semaines après le lancement des ROG Phone 6 et 6 Pro, avec deux nouveaux ROG Phone. À première vue, ce sont des smartphones très semblables, cependant le constructeur taïwanais tente une première collaboration avec MediaTek.

Après le lancement des ROG Phone 6 et ROG Phone 6 Pro, tout juste lancés cet été, Asus annonce les 6D et 6D Ultimate. Cette fois-ci, exit Qualcomm, puisque ces smartphones sont équipés du tout dernier MediaTek Dimensity 9000+.

Une des puces les plus puissantes du moment

Visuellement, les ROG Phone 6, 6 Pro, 6D et 6D Ultimate pourraient être confondus. Pourtant, ce sont deux gammes différentes : les 6 et 6 Pro sont équipés du Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Tandis que les 6D et 6D Ultimate ont une puce MediaTek Dimensity 9000+. C’est une première collaboration entre Asus et MediaTek, et c’est la première fois que l’on voit le 9000+ en action.

Snapdragon 8 Plus Gen 1 MediaTek Dimensity 9000+ CPU Octa-core : 1 Cortex-X2 à 3,2 GHz, 3 Cortex-A710 à 2,75 GHz et 4 Cortex-A510 à 1,8 GHz Octa-core : 1 Cortex-X2 à 3,2 GHz, 3 Cortex-A710 à 2,85 GHz et 4 Cortex-A510 à 1,8 GHz GPU Qualcomm Adreno 730 ARM Mali-G710 MC10 Gravure 4 nm 4 nm Modem Qualcomm Snapdragon X65 5G 3GPP Realease-16 5G Wi-Fi et Bluetooth FastConnect 6900 Beidou III-B1C ISP Qualcomm Spectra avec 8K HDR10+ Imagiq 790 avec 8K HDR+

Techniquement, les puces de Qualcomm et MediaTek sont très proches. Néanmoins, MediaTek indique avoir créé une puce ARM encore plus puissante que celle de Qualcomm.

Le fait que les deux SoC soient construits dans la même usine avec la même architecture et le même processus de fabrication contribue également à cette comparaison. Bien que, à un niveau plus profond, il est évident que MediaTek utilise différentes solutions en dehors du cadre de sa licence ARM. On notera par ailleurs que le SoC MediaTek Dimensity 9000+ intègre une puce graphique ARM Mali G710 overlockée.

Le reste des caractéristiques est semblable entre les familles de ROG Phone 6, à savoir un écran AMOLED de 6,78 pouces avec un taux de rafraichissement jusqu’à 165 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 720 Hz, 16 Go de RAM LPDDR5X, 512 Go de stockage et une batterie de 6 000 mAh (en réalité deux batteries de 3 000 mAh). On retrouve aussi la caméra principale de 50 mégapixels avec le capteur Sony IMX766, de l’ultra grand-angle et une inutile caméra macro.

De plus, la version 6D Ultimate utilise un nouveau système de dissipation thermique : l’AeroActive Portal. C’est une trappe qui va s’ouvrir pour évacuer la chaleur grâce à l’air. Ce système est du jamais vu sur smartphone, puisqu’il s’agit d’un véritable système mécanique qui s’active quand vous branchez l’AeroActive Cooler 6. C’est un usage spécifique, néanmoins ce refroidissement est censé être très efficace : « Les ailettes spécialement conçues augmentent jusqu’à 9 fois la surface thermique et améliorent l’efficacité thermique jusqu’à 20 % lorsque l’AeroActive Portal est activé ».

Les ROG Phone 6D et 6D Ultimate profitent de toutes les nouveautés des ROG Phone 6, dont la nouvelle conception avec les deux batteries. Ils sont également compatibles avec tous les accessoires, y compris l’AeroActive Cooler 6, la manette de jeu ROG Kunai 3 pour le ROG Phone 6 ou encore les étuis. On vous invite à lire notre test du ROG Phone 6 Pro, en attendant un test du ROG Phone 6D.

Jusqu’à 1 429 euros

Le ROG Phone 6D équipé de 12 Go RAM / 256 Go stockage est vendu à 949 euros, tandis que le ROG Phone 6D Ultimate (16 Go RAM / 512 Go ROM) est au prix de 1 429 euros. Il faudra patienter début novembre, à la Fnac, Darty, LDLC, Materiel.net, Boulanger et l’Asus Store.

