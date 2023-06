Impensable : la mise à jour de l’Asus ROG Ally plombe les performances

Disponible sur l'utilitaire MyASUS depuis peu, le firmware 319 de l'Asus ROG Ally induirait une baisse significative des performances de l'appareil. En l'état, installation de cette nouvelle version n'est donc pas recommandée.

Bien que disponible sous la forme d’une « pro-release », l’ancien firmware de la ROG Ally offrait une hausse des performances notable sur la console portable d’Asus. La nouvelle version 319 du logiciel, disponible depuis peu sur l’utilitaire MyASUS, ferait pour sa part exactement l’inverse selon HotHardware et plusieurs autres médias et YouTubers spécialisés.

Sur le papier, cette nouvelle version du firmware est pourtant censée améliorer l’expérience de jeu en 9 W, mais après les essais réalisés par certains testeurs, il s’avère que l’effet escompté n’est pas du tout au rendez-vous. Au lieu d’améliorer les performances dans ce contexte d’utilisation, la version 319 tend en réalité à les dégrader. Pire encore, les performances en 15 W et 25 W sont elles aussi amputées après l’installation de ce nouveau firmware, lit-on.

Le firmware 319 a aussi des avantages… mais vous les paierez trop cher

Comme le rapporte VideoCardz, le firmware 319 de la ROG Ally permet bien de corriger certains bugs, et pourtant, en l’état, l’un des porte-parole d’Asus a conseillé dans la mesure du possible de reporter l’installation de cette mise à jour du BIOS. L’intéressé a par ailleurs confirmé que la firme était au courant des problèmes de performances observés avec cette nouvelle version. Selon toute logique, un correctif est donc en cours de développement.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Cela dit, Asus n’a pas donné d’information quant au déploiement d’une version corrigée. Et pour l’instant, les joueurs qui ont déjà installé le firmware 319 sur leur appareil sont surtout encouragés à prendre leur mal en patience, ou carrément à utiliser l’outil ASUS EZ Flash pour revenir manuellement à l’ancienne version du BIOS. Une opération qui n’est pas forcément à la portée de tous.

Notons qu’AMD n’est pas non plus un modèle en matière de suivi logiciel en ce moment. VideoCardz rapporte par exemple que le groupe n’a toujours pas fourni de mise à jour des pilotes pour ses APU « Phoenix » (design employé pour les puces Z1 de la ROG Ally). À cette heure, AMD n’a pas non plus fusionné le suivi logiciel de ses iGPU à celui de ses cartes graphiques Radeon de bureau… privant certains utilisateurs des dernières optimisations logicielles. Un problème de premier ordre dans le cas de la ROG Ally.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.