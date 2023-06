Bonne nouvelle pour l’Asus ROG Ally : elle est facile à réparer

iFixit a démonté l'Asus ROG Ally. On peut dire que le constructeur taïwanais a bien fait les choses à l'intérieur, vous allez pouvoir la réparer relativement simplement.

L’Asus ROG Ally est arrivée et elle n’a pas manqué de faire sensation. Cette machine, qui allie les caractéristiques d’une console portable à celles d’un PC, se révèle surprenante à bien des égards. Inspirée du Steam Deck, elle se distingue néanmoins par une puissance accrue et l’ajout de Windows 11. Nous avons pu tester cette première itération, et malgré quelques problèmes d’ergonomie et d’autonomie, le bilan est prometteur.

Une conception inspirée, mais améliorée

La console portable de Asus semble avoir tiré des leçons des précédents modèles du genre. Le Steam Deck a servi de base d’inspiration, mais la ROG Ally s’en éloigne en intégrant des composants plus puissants, offrant ainsi une meilleure performance. Le système d’exploitation Windows 11, embarqué dans cette machine, permet également une utilisation plus proche d’un PC, ouvrant ainsi un éventail plus large d’utilisations.

iFixit, le célèbre site spécialisé dans le démontage et la réparation de produits électroniques, a mis la main sur l’Asus ROG Ally. L’objectif : évaluer sa réparabilité. Sur ce point, le bilan est plus que satisfaisant.

Le processus d’ouverture est simple, l’Asus ROG Ally étant maintenu par six vis et quelques clips. À l’intérieur, on découvre une conception modulaire qui permet d’échanger de nombreux composants avec une facilité déconcertante. C’est le cas, par exemple, du SSD.

Batterie, SSD, système de refroidissement, haut-parleurs, gâchettes, bouton d’alimentation, lecteur d’empreintes digitales, carte mère : tout peut être retiré de l’appareil en quelques étapes simples. La batterie, souvent point faible des appareils électroniques, est particulièrement facile à accéder et à remplacer, ce qui est un atout non négligeable.

Seul bémol, l’écran de la ROG Ally s’avère plus compliqué à réparer. En cause : une grande quantité de colle utilisée pour le maintenir en place. Si cela ne pose pas de problème majeur pour remplacer un écran déjà défectueux, il convient néanmoins de faire preuve de prudence si l’on souhaite utiliser un écran intact dans un nouveau boîtier.

Un potentiel à exploiter

Malgré quelques problèmes d’ergonomie, liés à l’interface, et d’autonomie, l’Asus ROG Ally apparaît comme une machine prometteuse. L’alliance d’une console portable avec un PC offre des perspectives intéressantes, d’autant plus que la machine est assez facile à réparer. Toutefois, Asus doit encore franchir un cap en s’engageant à fournir des pièces détachées pour la ROG Ally, qui est sortie le 13 juin. Sans cet engagement, la réparabilité, aussi simple soit-elle, restera un concept plutôt qu’une réalité concrète pour les utilisateurs.

