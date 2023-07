La fausse bonne idée ? Asus ajoute un SSD sur… une carte graphique

Un cadre d'Asus a dévoilé en vidéo une RTX 4060 Ti étonnante. Cette dernière exploite le plein potentiel de sa connectique PCIe 4.0 pour embarquer un emplacement M.2 fonctionnel, sur lequel on pourra connecter un SSD.

Dans une vidéo partagée sur Bilibili (une plateforme de VoD chinoise), l’un des cadres d’Asus, Tony Yu, a dévoilé un concept de RTX 4060 Ti s’attaquant au paradoxe de certains GPU commercialisés à l’heure actuelle : leur utilisation finalement très partielle du standard PCIe. Comme le souligne VideoCardz, la plupart des modèles d’entrée et de milieu de gamme se limitent à seulement 8 des 16 lignes offertes par le standard PCIe Gen 4. Certains modèles, comme les Radeon RX 7600 d’AMD ou la Nvidia GeForce RTX 4060 disposent ainsi d’un connecteur PCIe 4.0 pleine taille, mais dont seule la moitié des lignes est alimentée.

Avec son concept de RTX 4060 Ti Dual, Asus souhaite faire mieux, en activant l’ensemble des 16 lignes disponibles et en les utilisant à bon escient. Ce modèle exploite donc 8 lignes pour le GPU et active les autres pour permettre l’intégration d’un emplacement pour SSD M.2 au dos de la carte graphique.

Une première sur le marché ? Pas vraiment…

Dans le cadre de la démonstration faite par Asus, c’est un SSD Samsung 980 PRO de 2 To qui est employé. Depuis son emplacement M.2 atypique, ce dernier parvient à délivrer des vitesses de transfert honorables, avec un peu plus de 6,8 Go/s en lecture et presque 5 Go/s en écriture… le tout à une température d’un peu plus de 40 degrés au niveau de cette barrette M.2. Asus explique toutefois que cette installation peut être impactée par la chaleur. Pour l’éviter autant que possible, la marque a fait en sorte que ce SSD M.2 puisse bénéficier d’une petite partie du flux d’air provenant du système de dissipation du GPU.

Source : Tony Yu pour Asus

Reste que si l’idée d’Asus est excellente sur le papier, elle s’inspire beaucoup d’un concept déjà vu ailleurs. En 2017, AMD avait lancé une certaine Radeon Pro SSG qui permettait déjà d’embarquer un SSD au travers d’un emplacement M.2 intégré. Basée sur l’architecture Vega, cette carte était néanmoins vouée uniquement au secteur professionnel et son emplacement M.2 s’avérait beaucoup moins facile d’accès que celui imaginé par Asus.

