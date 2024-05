Le prix de l’Asus ROG Ally X est exactement ce à quoi on s’attendait

Sur X, Arsène Lupin diffuse une partie des caractéristiques de la ROG Ally X, mais surtout son prix. Et il est revu à la hausse.

Si Asus a officialisé sa ROG Ally X la semaine dernière, elle ne sera présentée que le 2 juin. Aussi a-t-il conservé quelques détails sous le coude, dont son prix.

La première ROG Ally a été mise sur le marché à 699 dollars (799 euros en France) en configuration AMD Ryzen Z1 Extreme. Une version moins onéreuse équipée d’un AMD Ryzen Z1 était proposée à 599 dollars (699 euros en France).

Sur X, @MysteryLupin nous apprend aujourd’hui que la ROG Ally X serait lancée à 799 dollars en AMD Ryzen Z1 Extreme. Il ne précise pas le prix de la version de base en Ryzen Z1.

Dès lors, la ROG Ally X serait 100 dollars plus chère que la ROG Ally équivalente. En se fiant à la règle de trois, la ROG Ally X nous parviendrait à 900 euros environ.

Qu’a-t-on pour 100 dollars de plus ?

Qu’aura-t-on pour ce prix ? Et bien Asus promet une autonomie en nette hausse, assurant qu’ils « ne visent pas 30 ou 40 % de capacité en plus, mais bien bien plus que ça ». En outre, le stockage serait poussé, passant de 512 Go à 1 To — au moins sur la version Z1 Extreme — et remplacerait son port d’extension par un M2 2280 plus répandu. Plus lourde pour accueillir sa nouvelle batterie, la ROG Ally X modifierait quelques peu ses boutons et verrait son port microSD déplacé, de quoi éviter de griller les prochaines cartes.

ROG Ally X ou Legion Go ?

Pour le reste, rien ne devrait bouger. Et cela nous fait la mettre en concurrence évidente avec la Legion Go de Lenovo. Celle-ci est à 899 euros en version 1 To, soit le prix auquel on attend la ROG Ally X. Et pour la même somme, on a droit à un écran bien plus qualitatif. Lenovo a opté pour un LCD de 8,8 pouces en 2560 x 1600 pixels et 144 Hz. La ROG Ally X, quant à elle, recycle la dalle de sa grande soeur, un modèle LCD de 7 pouces en Full HD et 120 Hz.

Tout se jouera sans nul doute sur l’autonomie. Comme dit plus haut, Asus aurait mis le paquet dessus. Chez Lenovo, nos tests relevaient un peu plus d’une heure de jeu en mode performance. C’est identique sur la ROG Ally actuelle. On peut donc s’attendre à bien mieux sur sa petite soeur.

Et pour les moins dépensiers, rappelons que la ROG Ally 2023 restera au catalogue. Elle a déjà vu son prix baisser avec le temps et est vendue actuellement à 499 euros en AMD Ryzen Z1. Rien ne dit qu’Asus ne la bradera pas encore un peu plus avec la sortie de la ROG Ally X.

