Un revendeur dit tout de l’Asus ROG Ally X avant sa sortie

À deux jours de sa véritable annonce, l'Asus ROG Ally X se dévoile sous toutes ses coutures par l'entremise d'un revendeur coréen.

Asus a promis de révéler complètement sa nouvelle console, la ROG Ally X, le 2 juin. Il ne reste donc plus que quelques jours avant de tout savoir, mais un revendeur coréen a coupé l’herbe sous le pied du constructeur en listant la machine avant l’heure dans sa boutique en ligne. Les informations viennent ainsi confirmer les rumeurs sur celle que bon nombre de joueurs et joueuses attendent.

La même architecture, mais plus d’autonomie

Sur les visuels publiés sur la boutique, on peut lire qu’il est question de la précommande de « l’Asus ROG Ally 2e génération ». Il s’agit bien cependant de la ROG Ally X, comme l’indique sa fiche technique évoquant une puce AMD Ryzen Z1 Extreme. Il s’agit donc de la même puce que sur la première génération : architecture Zen 4, nœud 4 nm, 8 cœurs, 16 threads et 12 CU RDNA 3. La mémoire a cependant été améliorée avec 24 Go de RAM à 7467 MHz (contre 16 Go à 6400 MHz sur la première génération) et 1 To de stockage, contre 512 Go précédemment. Comme attendu, il s’agit ici d’un SSD M.2 2280, un format plus courant que le 2230 du modèle précédent.

Le plus gros changement vient donc de la batterie, principal point faible de la ROG Ally. On passe ainsi d’un accumulateur de 40 Wh à 80 Wh, ce qui permet à la console d’afficher jusqu’à 10 heures d’autonomie, ou 3 heures de jeu intense. Une nette amélioration par rapport à la petite heure et demie du modèle 2023. Un changement qui s’accompagne évidemment d’un léger embonpoint : 670 g, contre 608 g pour l’originale (et 678 g dans les précédentes rumeurs).

Autre nouveauté : le port USB4 à son bord affiche des débits de 40 Gbps, laissant envisager l’usage d’un eGPU par ce biais et non plus par le port propriétaire.

Du côté de l’écran, il ne semble pas y avoir de changement. Le revendeur annonce une dalle de 7 pouces en Full HD avec un rafraichissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 500 nits. Le fait que rien ne soit précisé concernant la technologie d’affichage laisse peu d’espoir quant à un potentiel passage à l’Oled.

Un prix en hausse

Cette ROG Ally revue et corrigée est affichée à 1 234 120 wons, soit l’équivalent de 825 euros en conversion brute. On s’attend évidemment à ce que ce prix soit arrondi au supérieur lors de l’arrivée de la console en Europe et soit donc mise en vente à 850 ou 900 euros. Nous en aurons certainement confirmation lors de la présentation officielle de la ROG Ally X, le 2 juin.