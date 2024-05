La ROG Ally X corrige tous les défauts de la console portable d’Asus

Asus a annoncé sa future console portable, la ROG Ally X. Elle vient corriger les défauts majeurs de la ROG Ally et notamment sa mauvaise autonomie.

Asus a choisi un jour férié en France pour annoncer sa nouvelle console portable. Moins qu’une nouvelle génération de ROG Ally, il faut plutôt parler de nouvelle version.

D’ailleurs, elle ne s’appelle pas ROG Ally 2, mais ROG Ally X, comme le rapporte The Verge qui a sorti l’information. Il s’agit d’une version améliorée de la ROG Ally de 2023. La ROG Ally 2 arrivera sans nul doute, mais dans un second temps.

Qu’est-ce qui ne change pas dans la ROG Ally X ?

La ROG Ally X va venir peaufiner la recette déjà bien complète de la ROG Ally. Celle-ci est la meilleure concurrente du Steam Deck de Valve et l’on peut comparer son évolution X avec le Steam Deck Oled. Néanmoins, puisque l’on parle d’Oled, et bien cette ROG Ally X fait l’impasse sur le changement de dalle et conserve son écran LCD 1080p 120 Hz qui reste de bonne facture.

Idem pour le coeur de la bête. La ROG Ally X est toujours animée par un AMD Ryzen Z1 Extreme. En revanche, on pourra moduler sa puissance sur une plage plus vaste allant de 9 à 30 Watts. Cela permet de magnifier les graphismes des jeux, mais au détriment de l’autonomie, le talon d’Achille de la ROG Ally.

Enfin une ROG Ally avec de l’autonomie

« Quand nous avons lancé la ROG Ally, nous n’avions pas anticipé le fait que la batterie serait quelque chose que les gens voudraient plus qu’une console légère », explique Shawn Yen, vice-président senior d’Asus.

Si la ROG Ally est donnée pour 3 heures d’autonomie, cela reste une valeur théorique. Sur les titres les plus exigeants graphiquement, elle baisse drastiquement et si l’on pousse les performances, c’est pire. On peut très bien tomber à moins d’une heure d’autonomie sur Red Dead Redemption 2 ou Spiderman Miles Morales qui nécessitent d’activer le mode Turbo 25 Watts.

Clairement, c’est difficilement exploitable. On a l’impression de se retrouver avec une Game Gear. Le pis aller est de jouer branché, mais pourquoi prendre une console portable alors. Coup de chance, la charge rapide de 65 Watts est efficace et permet de récupérer 70% d’autonomie en 15 minutes.

Mais cette mauvaise expérience ne sera plus que de l’histoire ancienne avec la ROG Ally X puisque sa batterie sera entièrement retravaillée. Asus vise 30 à 40% de capacité en plus. De 3 heures d’autonomie sur le papier, on passerait à plus de 4 heures. En 30 Watts, on espère aller taquiner les deux heures de jeu. Asus assure que même dans le « pire scénario » on ne serait pas déçu.

Une console plus lourde

Une batterie plus importante viendra gommer l’aspect léger de la machine. Elle sera plus lourde que l’actuelle. Néanmoins, avec ses 608 grammes, l’actuelle ROG Ally fait partie consoles PC les plus légères. En comparaison, le Steam Deck Oled pèse 640 g et la Legion GO de Lenovo grimpe même à 854 g.

La fin des cartes microSD qui grillent

Outre l’autonomie, l’autre problème de la ROG Ally était sa trop grande chauffe. Branchée et en mode Turbo, elle avait tendance à surchauffer à tel point que des utilisateurs se sont plaints de cartes microSD qui grillaient, le port les accueillant étant trop proche de la sortie d’air chaud.

Asus a rapidement déployé un firmware pour corriger ce point. Il venait alors modifier la vitesse de rotation du ventilateur pour abaisser la température interne plus efficacement.

Une rustine qui s’accompagne d’une hausse du bruit émis par la ventilation de la console. Avec la ROG Ally X, le problème semble résolu par un déplacement du port microSD de la console, loin de ses zones chaudes. Mais Asus nie avoir effectué ce changement pour cette raison, mais invoque plutôt une nécessité pour l’organisation des éléments sur la carte-mère. Soit, le but pour nous est juste que la console ne grille pas les cartes microSD et qu’elle ne souffle pas comme le Mistral.

Un stockage plus facile à étendre

L’utilisation d’une carte microSD ne sera plus une obligation pour étendre la mémoire sur la ROG Ally X. Elle apporte une compatibilité avec les SSD M.2 2280 bien plus démocratisés que le slot M.2 2230 de la ROG Ally. Enfin, Asus évoque aussi une augmentation des 16 Go de RAM, sans préciser de chiffre.

La ROG Ally X se reconnaîtra à sa livrée noire. Elle bénéficiera d’une meilleure réparabilité et de quelques modifications au niveau des poignées, du D-Pad, des joysticks et des gâchettes.

Elle sera officiellement présentée le 2 juin au Computex 2024. Elle ne remplacera pas la ROG Ally, mais viendra gonfler la gamme. Son prix sera plus élevé que la console actuelle d’Asus.

