Pourquoi il faut attendre avant d’acheter un Asus ROG Ally

Le Computex 2024 approche à grands pas, et avec lui, pas mal de nouveautés technologiques. Parmi les produits les plus attendus, le ROG Ally d'Asus devrait faire son grand retour, avec une nouvelle version corrigée de ses défauts de jeunesse.

Depuis quelques mois, les consoles-PC ont le vent en poupe. Le Covid et le succès de la Switch ont contribué à cette tendance, tout comme les puces de type AMD Z1 et leurs technologies Zen 4 et RDNA3.

Parmi les acteurs de ce marché en pleine expansion, Asus ROG et son ROG Ally font figure de pionniers (si on ne compte pas les spécialistes pure-players, comme Ayaneo, OneXplayer ou encore AOKZOE). Mais avant de vous précipiter pour acheter cette console-PC, voici quelques raisons de faire preuve de patience.

Le principal défaut du ROG Ally d’Asus, c’est son slot microSD. En effet, l’emplacement et l’isolation de ce dernier ne sont pas optimaux, ce qui peut causer des problèmes de surchauffe et endommager les cartes microSD. Heureusement, Asus aurait prévu de corriger ce problème dans la nouvelle version de sa console-PC, qui devrait être présentée au Computex 2024.

Une nouvelle version à venir, mais pas de ROG Ally 2 en vue

Pour le moment, peu de détails ont filtré sur la nouvelle version du ROG Ally d’Asus. Il ne s’agira pas forcément d’un ROG Ally 2, mais plutôt d’une version corrigée de la console-PC actuelle.

Selon les informations données par VideoCardz, Asus devrait notamment corriger le slot microSD.

Il faudra certainement attendre encore un an avant de voir débarquer un nouveau processeur Zen 5 / RDNA 3.5, et donc une éventuelle version 2 du ROG Ally.



