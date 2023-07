Asus ROG Ally et le casse-tête de la surchauffe de la carte microSD

Dévoilée il y a un mois à peine, l'Asus ROG Ally s'est rapidement imposée comme un poids lourd du gaming portable, alliant la puissance d'un PC à la portabilité d'un Steam Deck. Cependant, une ombre se profile sur cet impressionnant bilan : un problème de surchauffe de la carte microSD vient brouiller les performances de la console.

L’Asus ROG Ally, une console de jeu PC de la taille d’un Steam Deck, est sortie il y a environ un mois et a déjà su séduire un grand nombre de gamers. Dotée de Windows 11 et offrant des performances remarquables pour son format compact, elle ne cesse d’intriguer. Cependant, Asus fait face à quelques défis, notamment en termes de réduction du bruit, d’optimisation de l’autonomie, de maîtrise de la chaleur, et surtout, un problème émergeant avec le slot de microSD.

Un problème avec les SD

L’Asus ROG Ally offre trois possibilités pour augmenter l’espace de stockage : changer le SSD, brancher du stockage externe ou utiliser une carte microSD. C’est précisément avec cette dernière option qu’un problème est apparu.

Un community manager, opérant sous l’alias MasterC, a confirmé que le lecteur de carteSD de l’Asus ROG Ally ne fonctionnerait pas correctement dans certaines conditions de contraintes thermiques. Pour résoudre ce problème, une mise à jour est prévue pour ajuster davantage les vitesses de ventilateur par défaut et minimales de l’appareil. Le but est de maintenir le bruit des ventilateurs dans des limites raisonnables, tout en assurant un refroidissement adéquat.

Selon Tom’s Hardware, le YouTuber CPPC TEK a signalé fin juin que les cartes mémoire utilisées dans l’Asus ROG Ally chauffaient de manière excessive. Cela serait dû à l’emplacement du lecteur de carte sur la carte mère, à proximité des VRM (Voltage Regulator Modules) qui alimentent l’APU AMD. D’ailleurs, plusieurs utilisateurs se plaignent du même problème sur le forum officiel d’Asus ROG.

Dans ces conditions, une carte micro SD peut facilement dépasser la limite supérieure de 85 degrés Celsius, définie par Western Digital pour les cartes mémoire SanDisk par exemple. De plus, le ventilateur, situé à l’opposé du circuit imprimé, ne semble pas capable de fournir une circulation d’air suffisante à cet endroit précis du boîtier pour dissiper efficacement la chaleur.

Les solutions apportées par Asus

Face à cette problématique, Asus s’est engagé à apporter une solution par le biais d’une mise à jour logicielle. Celle-ci vise à optimiser les vitesses de ventilateur par défaut et minimales, afin de mieux maîtriser la chaleur dégagée par l’appareil. Cette mesure devrait aider à éviter la surchauffe des cartes microSD, tout en préservant le confort sonore des utilisateurs.

MasterC, le community manager, conseille à tous ceux qui ont déjà rencontré des problèmes avec le lecteur de carte mémoire de leur ROG Ally de contacter le support Asus. Ils pourront ainsi obtenir de l’aide et, si nécessaire, faire réparer leur appareil.