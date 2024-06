ProArt Copilot+ : Asus dévoile une gamme de PC dédiée aux créateurs et à l’IA

La nouvelle gamme ProArt d'Asus fait appel à la nouvelle génération de processeurs AMD Ryzen AI et Snapdragon pour intégrer des outils d'IA.

Alors que le monde artistique semble plus inquiet que jamais par l’IA générative, les fabricants font le choix, logique pour eux, de vouloir allier IA et PC dédié au monde créatif. Asus en est l’un des premiers exemples.

Un marketing qui va faire débat ?

La gamme ProArt du Taïwanais est dédiée, comme son nom l’indique, au monde artistique, et la marque fait les choses très bien. Plus qu’une simple orientation marketing, ces machines sont réellement conçues avec des caractéristiques qui peuvent plaire à leur public cible.

Avec l’amélioration des processeurs, notamment la gamme Ryzen AI d’AMD, les machines deviennent naturellement des PC Windows 11 Copilot+ avec la suite d’outils présentés récemment par Microsoft. Asus, comme ses concurrents, en fait naturellement l’un des éléments de vente de ses machines.

Mais on peut tout de même s’interroger sur la pertinence de cet angle pour la vente du produit alors que les artistes sont de plus en plus vent debout contre OpenAI, Microsoft et les autres sociétés qui poussent l’IA générative nourrie par leur travail.

Pour autant, on peut également se dire que l’IA générative est désormais un outil que vont devoir s’approprier les artistes et c’est ce qu’Asus va leur proposer avec ces nouvelles machines.

Si on met de côté ce débat, la gamme ProArt 2024 d’Asus a vraiment de quoi séduire. D’autant que ses concurrents proposeront aussi les mêmes arguments commerciaux autour de l’IA, c’est la tendance de l’année.

Puissance, ergonomie et écran

Asus dévoile une gamme de trois machines avec trois design radicalement différents. Tout d’abord, l’Asus ProArt PZ13 qui propose une tablette de 13 pouces avec clavier détachable « façon Surface Pro ». Elle repose sur une solution ARM Qualcomm Snapdragon X Elite pour réduire au maximum la consommation, tout en proposant une compatibilité Copilot+.

Source : Asus Source : Asus Source : Asus

On a ensuite l’Asus ProArt PX13 qui propose cette fois un format convertible PC en tablette. Il intègre une puce AMD Ryzen AI avec un GPU Nvidia GeForce RTX 4070.

Source : Asus Source : Asus Source : Asus

Pour un format plus classique, il faudra se tourner vers le ProArt P16 et son écran de 16 pouces 4K Oled (3840 x 2400 pixels). Il intègre également le combo AMD Ryzen AI et GeForce RTX 4070.

Source : Asus Source : Asus Source : Asus

Toute cette gamme propose un DialPad, permettant de faciliter le travail sur des logiciels comme Adobe Premier ou Adobe Photoshop. Asus met en avant aussi ses propres outils comme MuseTree, qui permet de transformer « rapidement l’inspiration en images, permettant aux utilisateurs de stimuler leur créativité ».

Asus fait aussi le choix de dalles Oled 3K, calibrées en usine, ce qui devrait plaire aux créateurs de contenu qui ont besoin de couleurs riches, mais justes. La gamme propose aussi un lecteur de carte SD plein format 2-en-1 compatible microSD pour facilement transférer vos images ou vos vidéos. C’est le cas même sur la tablette, ce qui est assez rare sur ce format d’appareil pour être souligné.

Lancement en août

La gamme ProArt sera disponible à partir du mois d’août 2024 en France. Comptez 1299 euros pour la tablette PZ13 et à partir de 2399 et 2599 euros pour les PX13 et P16.