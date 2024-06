Asus Zenbook S16 : l’ultraportable à l’ère de l’IA

La gamme Zenbook S16 d'Asus se veut la plus fine et ultraportable possible. Le fabricant fait passer la machine à l'ère de l'IA avec AMD.

AMD semble avoir grandement convaincu les fabricants de PC au Computex 2024 avec la présentation de nombreuses machines équipées en puces AMD Ryzen AI. Il s’agit des nouveaux processeurs du fabricant qui intègrent un NPU de 50 TOPS pour permettre aux ordinateurs d’être des PC Windows 11 Copilot+.

Asus illustre cette victoire sur les solutions Intel et Qualcomm avec la présentation de son nouveau Zenbook S16 (UM5606). Cet ultraportable fait 1,1 cm d’épaisseur pour 1,5 kg tout en promettant de grandes performances. Asus promet qu’il s’agit de l’ultraportable 16 pouces le plus compact du marché au 20 mai 2024.

Un nouveau châssis en Ceraluminum

Pour cette nouvelle gamme, Asus a conçu un nouveau matériau : le Ceraluminum. Il s’agit d’allier les qualités de la céramique avec la solidité de l’aluminium. C’est avec ce châssis et le nouveau système de refroidissement à chambre de vapeur qu’Asus promet une machine très silencieuse, à moins de 25 dB en fonctionnement.

La connectique est plutôt généreuse pour un ultraportable avec deux ports USB-C USB4, un port USB 3.2 Type-A, un port HDMI et un lecteur de carte SD plein format. De quoi pouvoir travailler efficacement sans demander d’adaptateur.

Sous le capot, on retrouve donc le processeur AMD Ryzen AI accompagné de jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR5x et un stockage SSD PCIe 4.0 de 2 To. La connexion sans fil se fera en Wi-Fi 7 et en Bluetooth 5.4.

L’écran Oled 2880 x 1800 pixels au format 16:10 propose une diagonale de 16 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Un prix salé

L’Asus Zenbook S16 sera proposé à partir du mois d’août en France et à partir de 1999 euros. À ce tarif, Asus va devoir batailler avec le MacBook Air M3 au format 15 pouces commercialisé à partir de 1599 euros en France.