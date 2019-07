Asus n’abandonne pas le marché gamer, loin de là . Son ROG Phone 2, qui s’équipera cette année d’un écran 120 Hz, sera présenté à la fin du mois de juillet.

Créer des produits de niche dédiés aux joueurs a souvent été tenté au cours des ans, mais jamais l’effort n’a eu de retour important pour les constructeurs. Cependant, il semble que la nouvelle vague ait trouvé son petit havre de paix.

Né de cette volonté, Black Shark semble rencontrer son petit succès. Malgré ses faiblesses, Nubia n’abandonne pas. Et Asus, qui possède la marque forte Republic of Gamers, compte bien continuer de soutenir la niche avec le futur ROG Phone 2.

L’Asus ROG Phone 2 sera présenté le 23 juillet

Nous apprenons désormais officiellement, par le biais d’un post sur le réseau social chinois Weibo récupéré par GSM Arena, la date de présentation du futur appareil. Celui-ci sera définitivement dévoilé le 23 juillet prochain.

Pour rappel, après les 90 Hz mis en avant par le premier ROG Phone, ce second appareil pour joueur doit intégrer un écran 120 Hz. On ne sait pas encore s’il s’agira d’un écran LCD ou OLED, mais il est plus que probable qu’il soit propulsé par le Snapdragon 855.

La plus grande particularité du précédent modèle était d’être compatible avec une galaxie d’accessoires le transformant en véritable console portable. Espérons que ces accessoires seront compatibles avec le nouveau modèle. Réponse dans quelques semaines à présent !